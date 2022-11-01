***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -109.236 2.076.636 40.664.982 -6.908.785 70.095.030 70.095.030Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.908.785 6.908.785 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.146.163 -1.146.163 -1.146.163Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -109.236 2.076.636 33.756.197 -1.146.163 68.948.867 68.948.867Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -138.700 2.076.636 33.756.197 3.877.495 73.943.061 73.943.061Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.877.495 -3.877.495 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.941.232 5.941.232 0 5.941.232Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-37.633.692 -37.633.692 -37.633.692Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler34.371.433 -138.700 2.076.636 0 5.941.232 42.250.601 42.250.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.140.409 -9.171.703Dönem Karı (Zararı)5.941.232 -1.146.163Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.941.232 -1.146.163Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.222.086 -4.066.143Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.223.177 -133.013Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.863.451 266.365Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.863.451 266.365Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.626.100 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.626.100 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-258.732 -4.311.162Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-258.732 -4.311.162Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.020.290 111.667Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.464.958 -3.959.397Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.002.076 -6.748.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.903.621 -6.748.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-98.455 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.136.685 1.582.748İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.136.685 1.582.748Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)309.973 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.363.830 1.206.151İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.220.840 1.304.463İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.142.990 -98.312Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.698.360 -9.171.703Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.497.022 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.060.929 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.750.437 59.267.132İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-164.312 867.752Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 216.434Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-164.312 651.318Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz7.914.749 58.399.380Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.633.692 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GirişleriÖdenen Temettüler-37.633.692YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.742.846 50.095.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.742.846 50.095.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.050.611 10.255.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.307.765 60.350.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri39.307.765 68.080.528Finansal YatırımlarVadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar20.381.861 11.379.785İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20.283.406 11.379.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar98.455 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler5.543.978 417.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.543.978 417.518Diğer Dönen Varlıklar681.684 667.375İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar681.684 667.375ARA TOPLAM65.915.288 80.545.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.915.288 80.545.206DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar74.135 78.219İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar74.135 78.219Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar855.032 1.801.216Tesis, Makine ve Cihazlar772.853 1.687.461Mobilya ve Demirbaşlar78.937 106.345Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar3.242 7.410Kullanım Hakkı Varlıkları4.342.306 939.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar218.086 92.441Lisanslar218.086 92.441Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı470.929 491.219Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.477.742 4.920.265TOPLAM VARLIKLAR73.393.030 85.465.471KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden BorçlarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıKiralama İşlemlerinden BorçlarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar341.234 31.261Diğer Borçlar10.383.827 6.133.440İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.072.256 5.851.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar311.571 282.024Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.939.071 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.654.473 2.004.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.654.473 2.004.610Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.264.427 2.510.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.264.427 2.510.268ARA TOPLAM30.583.032 10.679.579TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.583.032 10.679.579UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar559.397 842.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar559.397 842.831Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER559.397 842.831TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.142.429 11.522.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.250.601 73.943.061Ödenmiş Sermaye34.371.433 34.371.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-138.700 -138.700Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-138.700 -138.700Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-138.700 -138.700Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.076.636 2.076.636Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.076.636 2.076.636Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları0 33.756.197Net Dönem Karı veya Zararı5.941.232 3.877.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.250.601 73.943.061TOPLAM KAYNAKLAR73.393.030 85.465.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat40.445.975 7.327.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.445.975 7.327.373Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)40.445.975 7.327.373Genel Yönetim Giderleri-38.624.475 -14.827.704Pazarlama Giderleri-19.952 -72.222Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.476.673 901.903Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-460.263 -3.654.579Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.817.958 -10.325.229Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.143.564 10.153.508FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.961.522 -171.721SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.961.522 -171.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.020.290 -974.442Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.000.000 -1.051.696Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-20.290 77.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.941.232 -1.146.163DÖNEM KARI (ZARARI)5.941.232 -1.146.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.941.232 -1.146.163Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriYurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.941.232 -1.146.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.941.232 -1.146.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076024BIST