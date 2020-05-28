***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
28.05.2020 10:43
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22-05-2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31 Mart 2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Dipnot dosyasi eksikliginin giderilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
31 Mart 2020 Finansal Tablolarina ait dipnot dosyasinin duzeltilmis halinin yayinlanmasi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847154
BIST
11:10105.654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 700,09
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:106,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7969
En Düşük
6,7656
11:107,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:10375,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,43
|Açılış
|: 375,79
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,94
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|7.223.793
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|6.293.283
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|122.872.995
|% 8,79
|
|TSGYO
|2,77
|5.491.080
|% 7,36
|
|GLBMD
|4,35
|1.742.611
|% 6,88
|
|RTALB
|25,22
|17.672.270
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.548.849
|% -9,97
|
|CMBTN
|73,75
|2.087.726
|% -9,95
|
|AYCES
|26,42
|284.913
|% -9,95
|
|THYAO
|12,81
|1.414.703.841
|% 3,89
|
|PGSUS
|60,50
|446.927.471
|% 2,37
|
|GARAN
|7,68
|320.843.145
|% 0,52
|
|ASELS
|30,32
|232.154.686
|% 0,80
|
|TUPRS
|86,20
|212.878.903
|% 2,74
|
|THYAO
|12,81
|1.414.703.841
|% 3,89
|
|EKGYO
|1,44
|117.196.234
|% 0,70
|
|MNDRS
|1,98
|122.872.995
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|125.608.927
|% 0,45
|
|GARAN
|7,68
|320.843.145
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3111
|8,3528
|% 0,37
|
|Frank
|6,9765
|7,0185
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8038
|1,8129
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|11,99
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.471
|24,90
|
|Tam
|2.513
|2.547
|37,00
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|12,50
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|33,82
|33,82
|-0,92
|