***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22-05-2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31 Mart 2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnotlarDeğişikliğin NedeniDipnot dosyasi eksikliginin giderilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar31 Mart 2020 Finansal Tablolarina ait dipnot dosyasinin duzeltilmis halinin yayinlanmasi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847154BIST