***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
23.05.2022 16:24
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2022 - 31/03/2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Vergi Gelir Gideri tutarının sehven sıfır girilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net dönem karında 2,080,777 TL vergi gideri kadar fark yaratması
Açıklamalar
Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 31 Mart 2022 tarihli Gelir Tablosu şablonunda açıklanan vergi giderinin sehven sıfır olarak girilmesi nedeniyle 5,742,340 TLolması gereken net dönem karı 7,823,117 TL olarak açıklanmıştır. Gerekli düzeltme ilgili dönem gelir tablosunda yapılarak tekrar yayınlanacaktır.
Not: 29 Nisan 2022 tarihli açıklama ekinde yer alan finansal tablo ve dipnotları içerisindeki Gelir Tablosunda ise net dönem karı 5,742,340 TL olarak gözükmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031780
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1589
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2298
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05964,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 15,57
|Açılış
|: 964,36
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0560
|16,0845
|% 1,00
|
|Euro
|17,2410
|17,2658
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,0586
|20,1592
|% 0,40
|
|Frank
|16,6692
|16,7696
|% 1,50
|
|Riyal
|4,2707
|4,2922
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|12,50
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,00
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|