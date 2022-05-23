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***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

23.05.2022 16:24
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2022 - 31/03/2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Vergi Gelir Gideri tutarının sehven sıfır girilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net dönem karında 2,080,777 TL vergi gideri kadar fark yaratması
Açıklamalar

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 31 Mart 2022 tarihli Gelir Tablosu şablonunda açıklanan vergi giderinin sehven sıfır olarak girilmesi nedeniyle 5,742,340 TLolması gereken net dönem karı 7,823,117 TL olarak açıklanmıştır. Gerekli düzeltme ilgili dönem gelir tablosunda yapılarak tekrar yayınlanacaktır.
Not: 29 Nisan 2022 tarihli açıklama ekinde yer alan finansal tablo ve dipnotları içerisindeki Gelir Tablosunda ise net dönem karı 5,742,340 TL olarak gözükmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031780


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