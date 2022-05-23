***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01/01/2022 - 31/03/2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGelir TablosuDeğişikliğin NedeniVergi Gelir Gideri tutarının sehven sıfır girilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiNet dönem karında 2,080,777 TL vergi gideri kadar fark yaratmasıAçıklamalarMorgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 31 Mart 2022 tarihli Gelir Tablosu şablonunda açıklanan vergi giderinin sehven sıfır olarak girilmesi nedeniyle 5,742,340 TLolması gereken net dönem karı 7,823,117 TL olarak açıklanmıştır. Gerekli düzeltme ilgili dönem gelir tablosunda yapılarak tekrar yayınlanacaktır.Not: 29 Nisan 2022 tarihli açıklama ekinde yer alan finansal tablo ve dipnotları içerisindeki Gelir Tablosunda ise net dönem karı 5,742,340 TL olarak gözükmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031780BIST