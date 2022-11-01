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***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

01.11.2022 18:20
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2022 Tarihinde Sona Eren Ara Dönem
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bildirim ekinde yer alan PDF formatındaki Finansal Tablo ve Dipnotlar Raporunun KAP'a sehven eksik yüklenmesi
Değişikliğin Nedeni
Bildirim ekinde yer alan PDF formatındaki Finansal Tablo ve Dipnotlar Raporunun KAP'a sehven eksik yüklenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

31/10/2022 ve 11 nolu yönetim kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait finansal tabloların dipnotları ile birlikte 31 Ekim 2022 tarihinde KAP üzerinden kamuya açıklanması sırasında bildirim ekinde sunulan PDF formatındaki raporun sehven sisteme eksik yüklendiği farkedildiğinden bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Raporun tam hali KAP'a yüklenerek, 31 Ekim 2022 tarihinde yapılan bildirimin ekinde tekrar sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075987


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