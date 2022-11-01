***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.11.2022 18:20
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2022 Tarihinde Sona Eren Ara Dönem
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bildirim ekinde yer alan PDF formatındaki Finansal Tablo ve Dipnotlar Raporunun KAP'a sehven eksik yüklenmesi
Değişikliğin Nedeni
Bildirim ekinde yer alan PDF formatındaki Finansal Tablo ve Dipnotlar Raporunun KAP'a sehven eksik yüklenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
31/10/2022 ve 11 nolu yönetim kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait finansal tabloların dipnotları ile birlikte 31 Ekim 2022 tarihinde KAP üzerinden kamuya açıklanması sırasında bildirim ekinde sunulan PDF formatındaki raporun sehven sisteme eksik yüklendiği farkedildiğinden bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Raporun tam hali KAP'a yüklenerek, 31 Ekim 2022 tarihinde yapılan bildirimin ekinde tekrar sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075987
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,3092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0500
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5793
En Düşük
18,2846
18:05979,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,96
|Açılış
|: 979,26
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
999,04
En Düşük
978,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6116
|18,6279
|% 0,22
|
|Euro
|18,2724
|18,3076
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,1357
|21,2417
|% -0,71
|
|Frank
|18,4838
|18,5952
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-12,68
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.590
|6.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.211
|3.264
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.631
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,23
|
|B. Petrol
|95,57
|95,57
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
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