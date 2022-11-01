***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.09.2022 Tarihinde Sona Eren Ara DönemDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBildirim ekinde yer alan PDF formatındaki Finansal Tablo ve Dipnotlar Raporunun KAP'a sehven eksik yüklenmesiDeğişikliğin NedeniBildirim ekinde yer alan PDF formatındaki Finansal Tablo ve Dipnotlar Raporunun KAP'a sehven eksik yüklenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar31/10/2022 ve 11 nolu yönetim kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait finansal tabloların dipnotları ile birlikte 31 Ekim 2022 tarihinde KAP üzerinden kamuya açıklanması sırasında bildirim ekinde sunulan PDF formatındaki raporun sehven sisteme eksik yüklendiği farkedildiğinden bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Raporun tam hali KAP'a yüklenerek, 31 Ekim 2022 tarihinde yapılan bildirimin ekinde tekrar sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075987BIST