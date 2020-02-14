***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteVergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniDördüncü dönem geçici vergi beyanıMali Tablonun Verilme Tarihi13/02/2020AçıklamalarDördüncü dönem geçici vergi beyanı ekinde verilen 01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait gelir tablosu ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819102BIST