***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020 - 31/12/2020 dönemi Gelir TablosuMali Tablonun Verildiği OtoriteZincirlikuyu Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 4. dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimiz tarafından hazırlanmış olan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait ekteki gelir tablosu ilgili dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile birlikte Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910425BIST