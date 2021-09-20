***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2021 tarih ve 48/1383 sayılı toplantısında, kendi talebimiz üzerine, 24.11.2015 tarih ve K-009(358) sayılı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemizin iptaline ve dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmek suretiyle yatırım danışmanlığı faaliyet izni alma başvurumuzun kabul edilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin yatırım hizmet ve faaliyet izinleri ekteki tabloda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964516BIST