***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 14:29
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2021 tarih ve 48/1383 sayılı toplantısında, kendi talebimiz üzerine, 24.11.2015 tarih ve K-009(358) sayılı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemizin iptaline ve dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmek suretiyle yatırım danışmanlığı faaliyet izni alma başvurumuzun kabul edilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin yatırım hizmet ve faaliyet izinleri ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964516
BIST
14:201.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -20,88
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
14:208,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
14:2010,1599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0197
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
14:20489,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,26
|Açılış
|: 489,29
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EDIP
|3,76
|47.597.539
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.373.941
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,12
|18.788.500
|% 9,58
|
|KTSKR
|58,45
|5.220.835
|% -9,94
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|ISBIR
|64,00
|1.826.879
|% -6,71
|
|BRYAT
|382,80
|45.868.911
|% -6,57
|
|ISKPL
|6,81
|131.872.362
|% -5,55
|
|TEZOL
|19,25
|1.106.978.885
|% 4,39
|
|THYAO
|12,69
|534.094.977
|% -0,24
|
|GARAN
|9,24
|403.427.459
|% -1,60
|
|BJKAS
|6,63
|263.990.401
|% 6,08
|
|EREGL
|16,65
|263.314.428
|% -2,29
|
|YKBNK
|2,40
|215.391.621
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,78
|151.222.540
|% -2,20
|
|TEZOL
|19,25
|1.106.978.885
|% 4,39
|
|GARAN
|9,24
|403.427.459
|% -1,60
|
|THYAO
|12,69
|534.094.977
|% -0,24
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6642
|8,6707
|% 0,28
|
|Euro
|10,1494
|10,1585
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,8133
|11,8725
|% -0,22
|
|Frank
|9,2609
|9,3167
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3019
|2,3134
|% 0,13
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,85
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|11,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|13,66
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|6,61
|
|Çeyrek
|782
|800
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|-1,23
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:34AYES
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 575 adet işlem
-
14:33XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 47 altında . İşlem hacmi 5, 448.00 milyon TL de
-
14:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, EKGYO
-
14:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, FROTO, THYAO
-
14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 34 kaybederek (% -1.47 ) 1, 228