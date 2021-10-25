***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 15:25
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.09.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmek suretiyle yatırım danışmanlığı faaliyet izni alma başvurumuzu kabul ettiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin, 18.10.2021 tarih ve D-012 (K-009) sayılı" Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ile söz konusu yetki belgemiz uyarınca hazırlanan yatırım hizmet ve faaliyetlere ilişkin tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972179
BIST
15:151.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
15:159,6621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0595
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
15:1511,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0380
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
15:15560,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,62
|Açılış
|: 560,18
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler15:13
|MERIT
|26,18
|24.175.054
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.953.238
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|65.537.051
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|183.636.265
|% 9,91
|
|HLGYO
|2,53
|308.728.402
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,15
|33.113.169
|% -8,99
|
|AGESA
|19,97
|5.626.408
|% -6,86
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|RALYH
|5,49
|856.053
|% -5,02
|
|GARAN
|9,01
|2.509.149.534
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,59
|766.557.764
|% 0,39
|
|SASA
|29,28
|751.601.437
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,50
|607.925.130
|% 0,92
|
|TUPRS
|140,80
|606.346.982
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,59
|766.557.764
|% 0,39
|
|GARAN
|9,01
|2.509.149.534
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,98
|362.025.526
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,50
|607.925.130
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,53
|308.728.402
|% -9,96
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6583
|9,6618
|% 0,62
|
|Euro
|11,2063
|11,2217
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,2638
|13,3303
|% 0,73
|
|Frank
|10,4834
|10,5466
|% 0,39
|
|Riyal
|2,5716
|2,5845
|% 0,74
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|9,23
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|71,00
|
|Tam
|3.683
|3.776
|71,50
|
|Yarım
|1.780
|1.826
|34,59
|
|Çeyrek
|893
|913
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,08
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,92
|