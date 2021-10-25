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***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2021 15:25



***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20.09.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmek suretiyle yatırım danışmanlığı faaliyet izni alma başvurumuzu kabul ettiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin, 18.10.2021 tarih ve D-012 (K-009) sayılı" Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ile  söz konusu yetki belgemiz uyarınca hazırlanan yatırım hizmet ve faaliyetlere ilişkin tablosu ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972179


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Tam 3.683 3.776 71,50  
Yarım 1.780 1.826 34,59  
Çeyrek 893 913 17,29  
Gümüş.Ons 24,39 24,41 0,10  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,08  
B. Petrol 85,56 85,56 0,92  
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