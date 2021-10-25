***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.09.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmek suretiyle yatırım danışmanlığı faaliyet izni alma başvurumuzu kabul ettiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin, 18.10.2021 tarih ve D-012 (K-009) sayılı" Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ile söz konusu yetki belgemiz uyarınca hazırlanan yatırım hizmet ve faaliyetlere ilişkin tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972179BIST