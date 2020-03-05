***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubu YöneticisiMUSTAFA DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı genel müdür vekili, genel müdür yardımcısıCHRISTOPHER EDWARD BEATTY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Morgan Stanley Grubunda YöneticiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA DUMAN Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviArzum Ayşe Başaran MüfettişÖzcan Özkan Muhasebe MüdürüSenem Şebnem Sağlam Operasyon MüdürüÖmer Murat Pakün Portföy Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824472BIST