GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.03.2020 09:53
GÜNCEL HABERLER



***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubu Yöneticisi
MUSTAFA DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı genel müdür vekili, genel müdür yardımcısı
CHRISTOPHER EDWARD BEATTY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Morgan Stanley Grubunda Yönetici

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA DUMAN Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Arzum Ayşe Başaran Müfettiş
Özcan Özkan Muhasebe Müdürü
Senem Şebnem Sağlam Operasyon Müdürü
Ömer Murat Pakün Portföy Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824472


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:43112.732
Değişim :  1,76% |  1.947,03
Açılış :  112.505  
Önceki Kapanış :  110.785  
En Yüksek
113.107 En Düşük
112.286
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 2.914.533 % 14,97  
BRKSN 3,08 5.898.503 % 14,93  
DGATE 9,36 63.587.378 % 12,77  
AGHOL 18,33 49.958.410 % 11,02  
GARFA 5,52 39.264.575 % 10,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8456 7,8849 % 0,63  
Frank 6,3639 6,4022 % 0,58  
Riyal 1,6197 1,6278 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 4,64  
Altın Gr. 322 322 2,19  
Cumhuriyet 2.136 2.168 5,00  
Tam 2.127 2.180 6,04  
Yarım 1.028 1.055 2,93  
Çeyrek 516 527 1,46  
Gümüş.Ons 17,19 17,21 -0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 51,30 51,30 0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru