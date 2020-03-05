***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2020 09:53
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubu Yöneticisi
MUSTAFA DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı genel müdür vekili, genel müdür yardımcısı
CHRISTOPHER EDWARD BEATTY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Morgan Stanley Grubunda Yönetici
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA DUMAN Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Arzum Ayşe Başaran Müfettiş
Özcan Özkan Muhasebe Müdürü
Senem Şebnem Sağlam Operasyon Müdürü
Ömer Murat Pakün Portföy Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824472
BIST
12:43112.732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 1.947,03
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
12:436,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
12:436,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8127
En Düşük
6,7574
12:43322,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,90
|Açılış
|: 322,10
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
322,62
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.914.533
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.898.503
|% 14,93
|
|DGATE
|9,36
|63.587.378
|% 12,77
|
|AGHOL
|18,33
|49.958.410
|% 11,02
|
|GARFA
|5,52
|39.264.575
|% 10,18
|
|YKGYO
|2,98
|35.242.852
|% -10,51
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,98
|17.754.238
|% -4,35
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|ASELS
|30,36
|334.116.961
|% 1,95
|
|THYAO
|11,92
|297.720.607
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,59
|175.574.050
|% 1,17
|
|GARAN
|10,53
|147.951.579
|% 1,64
|
|KARSN
|1,94
|139.887.415
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|139.887.415
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|175.574.050
|% 1,17
|
|ODAS
|2,13
|114.550.830
|% 1,43
|
|IHLGM
|1,35
|41.350.378
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,76
|77.523.298
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8456
|7,8849
|% 0,63
|
|Frank
|6,3639
|6,4022
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|4,64
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|5,00
|
|Tam
|2.127
|2.180
|6,04
|
|Yarım
|1.028
|1.055
|2,93
|
|Çeyrek
|516
|527
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|51,30
|51,30
|0,17
|