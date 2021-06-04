***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2021 11:21
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubu Yöneticisi
CHRISTOPHER EDWARD BEATTY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Morgan Stanley Grubunda Yönetici
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARZUM AYŞE BAŞARAN Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940046
BIST
12:081.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
12:088,6986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
12:0810,5408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0292
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
12:08522,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 522,94
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BOBET
|4,15
|268.148.280
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,74
|23.394.886
|% 7,67
|
|EPLAS
|32,62
|8.699.374
|% 7,44
|
|DOBUR
|13,52
|1.259.180
|% 6,96
|
|MTRKS
|36,32
|47.983.764
|% 6,39
|
|TKURU
|219,00
|3.220.556
|% -7,20
|
|KARSN
|3,92
|303.031.349
|% -6,89
|
|CANTE
|7,54
|31.097.228
|% -5,63
|
|PKENT
|2.845,30
|2.423.191
|% -4,84
|
|KATMR
|3,48
|37.975.373
|% -4,13
|
|THYAO
|13,90
|312.143.087
|% -0,64
|
|KARSN
|3,92
|303.031.349
|% -6,89
|
|GARAN
|8,06
|300.017.813
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|290.489.047
|% 1,37
|
|BOBET
|4,15
|268.148.280
|% 7,79
|
|KARSN
|3,92
|303.031.349
|% -6,89
|
|BOBET
|4,15
|268.148.280
|% 7,79
|
|PETKM
|6,41
|251.693.974
|% 1,42
|
|GARAN
|8,06
|300.017.813
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|290.489.047
|% 1,37
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6972
|8,6986
|% -0,04
|
|Euro
|10,5354
|10,5408
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,2477
|12,3092
|% 0,08
|
|Frank
|9,5789
|9,6366
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3126
|2,3242
|% -0,04
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,95
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|-15,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-17,78
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,60
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|0,30
|
Seans Raporu
12:08
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-
12:17XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 4, 261.00 milyon TL de
-
12:15BOBET
Yüzde 7.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 420, 444 adet işlem
-
12:14FRIGO
Yüzde 7.48 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 444 adet işlem
-
12:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, THYAO
-
12:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 65 artarak (% 0.29 ) 1, 254