***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.08.2021 13:45
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Arzum Ayşe Başaran Müfettiş
Özcan Özkan Muhasebe Müdürü
Senem Şebnem Sağlam Operasyon Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958581
BIST
13:451.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
13:458,4008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0531
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
13:459,8918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0768
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
13:45484,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,59
|Açılış
|: 484,36
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler13:45
|IZFAS
|7,50
|5.383.765
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|PENTA
|78,65
|36.889.542
|% 9,46
|
|ADESE
|1,39
|19.100.730
|% 9,45
|
|ECZYT
|44,80
|158.466.600
|% 7,59
|
|IDEAS
|41,32
|1.841.261
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|66.886.586
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.351.788
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|9.572.780
|% -8,20
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|GARAN
|9,35
|801.449.596
|% -0,53
|
|PETKM
|6,09
|561.914.843
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,31
|505.020.382
|% 0,85
|
|GENIL
|16,47
|457.298.295
|% 3,78
|
|ARCLK
|33,88
|455.526.695
|% 2,48
|
|PETKM
|6,09
|561.914.843
|% 1,16
|
|GARAN
|9,35
|801.449.596
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,53
|203.766.188
|% -0,39
|
|MRGYO
|1,11
|68.757.214
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,31
|505.020.382
|% 0,85
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3987
|8,4008
|% -0,63
|
|Euro
|9,8840
|9,8918
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,5392
|11,5971
|% -1,10
|
|Frank
|9,1699
|9,2251
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2307
|2,2419
|% -0,75
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|7,33
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-8,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,21
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,49
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,32
|