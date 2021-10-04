***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Yatırım DanışmanlığıFaaliyet Gösterilen Pazarlar ve PiyasalarYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARZUM AYŞE BAŞARAN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli MüfettişSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖzcan Özkan Muhasebe MüdürüSenem Şebnem Sağlam Operasyon MüdürüMurat Öztürk Müfettişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966357BIST