***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2021 10:46
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Yatırım Danışmanlığı
Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARZUM AYŞE BAŞARAN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Müfettiş
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Özcan Özkan Muhasebe Müdürü
Senem Şebnem Sağlam Operasyon Müdürü
Murat Öztürk Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966357
BIST
11:081.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:088,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:0810,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0355
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3227
En Düşük
10,2576
11:08500,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,93
|Açılış
|: 500,39
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
499,76
BIST En Aktif Hisseler11:08
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.140.332
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|10.959.722
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.234.139
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.558.453
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.444.737
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.735.703
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,58
|63.462.241
|% -8,07
|
|EUYO
|3,21
|1.108.260
|% -4,75
|
|YEOTK
|66,60
|23.757.450
|% -4,03
|
|MAREN
|9,87
|403.960.772
|% 7,99
|
|GARAN
|9,36
|314.875.841
|% 0,86
|
|TUPRS
|114,80
|236.378.177
|% 1,15
|
|THYAO
|14,14
|204.231.528
|% 0,64
|
|VESTL
|25,46
|166.743.967
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,41
|109.542.425
|% 0,84
|
|MAREN
|9,87
|403.960.772
|% 7,99
|
|EKGYO
|1,80
|71.490.864
|% 1,69
|
|GARAN
|9,36
|314.875.841
|% 0,86
|
|KIMMR
|3,41
|95.246.952
|% -1,16
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8637
|8,8679
|% 0,14
|
|Euro
|10,2964
|10,3039
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,9947
|12,0549
|% 0,29
|
|Frank
|9,5026
|9,5599
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3573
|2,3691
|% 0,14
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-6,26
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-0,36
|