***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Morgan Stanley Grubu YöneticisiCHRISTOPHER EDWARD BEATTY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubunda YöneticiARZUM AYŞE BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖzcan Özkan Muhasebe MüdürüMurat Öztürk Müfettişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017108BIST