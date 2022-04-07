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***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.04.2022 16:11
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Morgan Stanley Grubu Yöneticisi
CHRISTOPHER EDWARD BEATTY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubunda Yönetici
ARZUM AYŞE BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Özcan Özkan Muhasebe Müdürü
Murat Öztürk Müfettiş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017108


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 20,50 137.721.885 % 10,01  
NATEN 57,75 57.386.125 % 10,00  
ESEN 34,58 267.609.548 % 9,99  
CASA 121,20 1.044.623 % 9,98  
KONKA 16,59 108.614.247 % 9,94  
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16:01 Alış Satış %  
Dolar 14,7431 14,7454 % 0,27  
Euro 16,1196 16,1328 % 0,62  
Sterlin 19,2065 19,3028 % 0,20  
Frank 15,7264 15,8211 % 0,17  
Riyal 3,9186 3,9382 % 0,22  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.930 4,53  
Altın Gr. 914 914 3,08  
Cumhuriyet 6.051 6.143 -15,00  
Tam 6.029 6.179 -10,01  
Yarım 2.914 2.989 -4,84  
Çeyrek 1.462 1.495 -2,42  
Gümüş.Ons 24,34 24,36 -0,11  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,06  
B. Petrol 102 102 0,83  
Seans Raporu 16:01
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