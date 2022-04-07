***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2022 16:11
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Morgan Stanley Grubu Yöneticisi
CHRISTOPHER EDWARD BEATTY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubunda Yönetici
ARZUM AYŞE BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Özcan Özkan Muhasebe Müdürü
Murat Öztürk Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017108
BIST
16:032.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 30,13
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:0314,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0433
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:0316,1275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0941
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:03914,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,30
|Açılış
|: 914,94
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KLKIM
|20,50
|137.721.885
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.386.125
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|267.609.548
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|108.614.247
|% 9,94
|
|GZNMI
|37,96
|21.646.485
|% -9,10
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|EDATA
|20,28
|17.515.391
|% -4,07
|
|IDEAS
|24,52
|68.228.419
|% -3,62
|
|BOBET
|4,44
|66.264.976
|% -3,27
|
|GARAN
|12,57
|1.711.077.603
|% 1,29
|
|KRDMD
|15,77
|1.522.750.648
|% 1,94
|
|THYAO
|34,68
|1.467.601.038
|% 0,17
|
|ASELS
|26,18
|1.430.978.633
|% 2,51
|
|SISE
|16,67
|1.352.437.568
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,31
|1.300.959.664
|% 3,36
|
|ODAS
|2,08
|531.064.541
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,98
|1.217.660.272
|% 3,77
|
|GARAN
|12,57
|1.711.077.603
|% 1,29
|
|VAKBN
|3,79
|428.410.137
|% 2,16
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7431
|14,7454
|% 0,27
|
|Euro
|16,1196
|16,1328
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,2065
|19,3028
|% 0,20
|
|Frank
|15,7264
|15,8211
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9186
|3,9382
|% 0,22
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|4,53
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|-15,00
|
|Tam
|6.029
|6.179
|-10,01
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|-4,84
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-2,42
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,83
|