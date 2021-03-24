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***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

24.03.2021 20:21



***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/03/2021
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE  BEYANIMIZDIR. 
Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Nosu:  24/03/2021 ve  3 nolu karar
 Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait
a)    Finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazn aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
 
beyan ederiz.
 Saygılarımızla,
 Christopher Edward Beatty                                              Mustafa Duman
Yönetim Kurulu Üyesi                       Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920291


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Yarım 1.404 1.442 7,92  
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