***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/05/2021Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) 9. MADDESİGEREĞİNCE BEYANIMIZDIR.Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Nosu: 31/05/2021 tarihli 9 nolu karar Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine aita) Finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veyaaçıklamanınyapıldığı tarih itibarıylayanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir eksiklik içermediğini,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri,pasifleri,finansal durumu vekâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,beyan ederiz. Saygılarımızla, Christopher Edward Beatty Arzum Ayşe Başaran Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939203BIST