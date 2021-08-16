***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.08.2021 18:04
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2021
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE BEYANIMIZDIR. Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Nosu: 16/08/2021 tarihli 13 nolu karar Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait a) Finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Christopher Edward Beatty Arzum Ayşe Başaran Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958334
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0429
|Açılış
|: 8,4730
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|Önceki Kapanış
|: 8,5200
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8,5318
En Düşük
8,4406
18:0510,0029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0495
|Açılış
|: 9,9700
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|Önceki Kapanış
|: 10,0400
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10,0779
En Düşük
9,9554
18:05486,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 486,96
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|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4722
|8,4742
|% -0,50
|
|Euro
|9,9947
|10,0029
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7061
|11,7648
|% -0,59
|
|Frank
|9,2612
|9,3170
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2533
|2,2646
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|7,54
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|-1,42
|
Seans Raporu
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Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem