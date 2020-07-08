***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2020 16:03
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Haziran 2020 Aracılık Komisyonları Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.046,37 % 0,000021 % 0,0819 % 3.815,714
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857027
BIST
17:22119.247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,46
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:226,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:227,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:22400,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,42
|Açılış
|: 400,39
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.701.450
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.297.123
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.156.757
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MRGYO
|2,53
|27.868.780
|% -8,99
|
|MARTI
|1,37
|30.033.896
|% -8,67
|
|SONME
|8,45
|20.347.599
|% -8,65
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.349.396.397
|% -2,04
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,88
|469.441.138
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6140
|8,6572
|% 0,41
|
|Frank
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|Riyal
|400,2600
|400,3720
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
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