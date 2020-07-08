***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2020 16:03
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Haziran 2020 Aracılık Komisyonları Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.798.321,81 % 0,000193 % 11,4051 % 59.114,7132
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857029
BIST
17:23119.221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -117,42
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:236,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:237,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:23400,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,97
|Açılış
|: 400,62
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,70
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.701.450
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.297.123
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.156.757
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MRGYO
|2,53
|27.868.780
|% -8,99
|
|MARTI
|1,37
|30.033.896
|% -8,67
|
|SONME
|8,45
|20.347.599
|% -8,65
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.349.396.397
|% -2,04
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,88
|469.441.138
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6160
|8,6593
|% 0,44
|
|Frank
|7,2876
|7,3315
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,20
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,86
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.664
|2.678
|26,50
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|12,90
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34RYGYO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 630, 900 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 119, 325 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 25, 270.00 milyon TL de
-
17:32AFYON
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 362, 127 adet işlem
-
17:31MRSHL
Yüzde 9.93 oranında artışla 89.70 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 844 adet işlem
-
17:29METUR
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 925 adet işlem