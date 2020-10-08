***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 09:32
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 3.Dönem Aracılık Komisyonları Dağılımı
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 449,07 % 0,001166 % 0,050246 % 4.310,113669
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879613
BIST
10:491.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.151
10:497,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,9286
En Düşük
7,8628
10:499,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3352
En Düşük
9,2582
10:49481,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,46
|Açılış
|: 481,02
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:47
|PRZMA
|6,05
|11.890.187
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.126.832
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.324.397
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.519.161
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|1.233.331
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|372.485
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|TUCLK
|8,32
|6.382.550
|% -9,27
|
|SISE
|6,77
|457.635.342
|% 1,20
|
|ASELS
|18,23
|279.690.824
|% -1,78
|
|TKNSA
|9,41
|232.247.922
|% -3,39
|
|GARAN
|7,01
|156.363.688
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|150.155.839
|% 0,93
|
|SISE
|6,77
|457.635.342
|% 1,20
|
|YGYO
|1,20
|63.113.570
|% 9,09
|
|ODAS
|3,26
|150.155.839
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,68
|72.710.206
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,54
|54.598.828
|% 2,67
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9192
|7,9235
|% 0,53
|
|Euro
|9,3239
|9,3299
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2194
|10,2707
|% 0,63
|
|Frank
|8,6001
|8,6519
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1034
|2,1139
|% 0,37
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|3,27
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,46
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:01PEGYO
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 567, 827 adet işlem
-
11:00ANELE
Yüzde 5.01 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 057 adet işlem
-
10:58ANELE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 138 adet işlem
-
10:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TSKB, TTKOM
-
10:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, SISE, TCELL