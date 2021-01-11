***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 09:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 yılı 4. Dönem Aracılık Komisyonu Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.165,05 % 0,002185 % 0,163955 % 7.502,615623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899427
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
0
En Düşük
0
18:057,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4970
En Düşük
7,3310
18:059,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0770
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1297
En Düşük
8,9378
18:05442,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,51
|Açılış
|: 442,63
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,57
|717.638.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4547
|7,4677
|% 1,28
|
|Euro
|9,0856
|9,1030
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0482
|10,0986
|% 0,78
|
|Frank
|8,3706
|8,4210
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9832
|1,9932
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,87
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,23
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,68
|