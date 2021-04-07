***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2021 17:49
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/1.Dönem Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 278,78 % 0,002627 % 0,029656 % 1.128,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924378
BIST
17:361.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:368,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:369,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0658
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:36456,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 456,67
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:36
|CEOEM
|6,60
|80.657.583
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.782.174
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|172.720
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.880.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.301.707
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|1.075.989.123
|% 2,08
|
|GARAN
|6,82
|1.023.723.479
|% 0,44
|
|JANTS
|918,30
|907.851.215
|% 3,34
|
|BJKAS
|9,15
|892.116.427
|% 0,55
|
|THYAO
|12,86
|835.320.627
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,96
|1.075.989.123
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,19
|430.475.798
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|1.023.723.479
|% 0,44
|
|TSKB
|1,41
|194.510.025
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|89.145.280
|% -1,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1653
|8,1706
|% 0,52
|
|Euro
|9,7265
|9,7363
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2274
|11,2837
|% 0,13
|
|Frank
|8,7815
|8,8344
|% 0,88
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,49
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-3,95
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,12
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:47TSPOR
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 131, 264 adet işlem
-
17:46DMSAS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 005 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, SASA
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.02 ) 1, 223
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KLMSN, UMPAS, YYAPI, GEDIK, PAMEL, FRIGO, BRKO, YGYO, YESIL