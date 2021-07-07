***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 11:47
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/II. Dönem Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.351,26 % 0,003587 % 0,089605 % 2.498,350207
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947514
BIST
11:391.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:398,6827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:3910,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:39503,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 503,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TUREX
|10,52
|18.024.558
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.508.521
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,99
|22.263.814
|% 7,70
|
|RODRG
|17,65
|2.440.995
|% 7,16
|
|PEKGY
|1,20
|101.643.167
|% -9,77
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,72
|28.203.939
|% -5,03
|
|DARDL
|14,89
|12.848.482
|% -4,73
|
|ERBOS
|136,60
|35.076.977
|% -3,60
|
|GARAN
|8,71
|492.792.761
|% 1,16
|
|THYAO
|13,85
|237.315.749
|% -0,22
|
|AKBNK
|5,35
|234.768.939
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,24
|199.731.254
|% 0,90
|
|EREGL
|17,87
|195.708.314
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,24
|199.731.254
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,20
|101.643.167
|% -9,77
|
|GARAN
|8,71
|492.792.761
|% 1,16
|
|GWIND
|3,82
|175.910.505
|% 2,14
|
|AKBNK
|5,35
|234.768.939
|% -0,37
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6827
|% -0,04
|
|Euro
|10,2659
|10,2717
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9380
|11,9979
|% -0,10
|
|Frank
|9,3639
|9,4203
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3061
|2,3176
|% -0,13
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,34
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|