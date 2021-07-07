***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 11:47
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/II. Dönem Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 515,33 % 0,002627 % 0,053835 % 2.049,323135
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947515
BIST
12:321.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:328,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3210,2722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:32503,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,72
|Açılış
|: 503,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TUREX
|10,52
|18.930.077
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.841.427
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,98
|29.753.085
|% 7,55
|
|PSDTC
|26,68
|22.456.306
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.272.066
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,27
|141.977.784
|% -4,51
|
|DARDL
|14,95
|15.121.487
|% -4,35
|
|ERBOS
|136,40
|41.839.311
|% -3,74
|
|GARAN
|8,73
|638.881.782
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|304.108.847
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,36
|289.773.808
|% -0,19
|
|THYAO
|13,85
|271.938.119
|% -0,22
|
|EREGL
|17,91
|227.021.121
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,25
|304.108.847
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,27
|141.977.784
|% -4,51
|
|GARAN
|8,73
|638.881.782
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,36
|289.773.808
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|199.717.459
|% 1,87
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6753
|8,6771
|% -0,10
|
|Euro
|10,2576
|10,2722
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9466
|12,0065
|% -0,03
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,05
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,00
|