***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 16:48
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/III. Dönem Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 777,08 % 0,002627 % 0,079673 % 3.032,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968063
BIST
16:411.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 22,94
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:418,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4110,2845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0120
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:41500,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,25
|Açılış
|: 500,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YUNSA
|17,60
|26.896.775
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.789.492
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.107.026
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.696.784
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.555.222
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.687.480
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.017.059
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.906.656.235
|% 1,97
|
|GARAN
|9,36
|1.129.236.802
|% 1,52
|
|THYAO
|14,08
|760.692.081
|% 2,70
|
|EREGL
|16,86
|705.274.079
|% 4,40
|
|ASELS
|15,47
|659.289.531
|% 4,32
|
|PETKM
|6,22
|1.906.656.235
|% 1,97
|
|GARAN
|9,36
|1.129.236.802
|% 1,52
|
|ODAS
|1,45
|162.083.435
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,40
|173.560.731
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,37
|443.158.910
|% 4,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8770
|8,8809
|% 0,12
|
|Euro
|10,2766
|10,2845
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0287
|12,0891
|% 0,11
|
|Frank
|9,5339
|9,5913
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
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16:52KNFRT
Yüzde 8.82 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 164, 606 adet işlem
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 55 artarak (% 2.08 ) 1, 498
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16:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, TRKCM, GARAN
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16:51XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 11, 671.00 milyon TL de
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16:48YEOTK
Yüzde 7.17 oranında artışla 88.95 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 180 adet işlem