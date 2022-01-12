***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 10:11
urumlara Ödenen Komisyon Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 88,21 % 0,002626 % 0,008343 % 317,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992914
BIST
12:172.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 19,46
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:1713,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0222
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
12:1715,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0349
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7443
En Düşük
15,5761
12:17806,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,19
|Açılış
|: 806,53
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:17
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|154.954.358
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.252.221
|% 9,84
|
|DOBUR
|117,90
|17.925.856
|% 9,17
|
|GEDZA
|20,14
|22.491.625
|% -4,55
|
|CELHA
|8,49
|8.121.675
|% -4,07
|
|PENTA
|336,40
|23.315.091
|% -3,89
|
|RALYH
|10,02
|23.432.590
|% -3,75
|
|EUHOL
|2,75
|4.754.685
|% -3,17
|
|KRDMD
|12,73
|3.069.565.981
|% 0,71
|
|SISE
|15,40
|1.913.955.825
|% 4,34
|
|EREGL
|31,84
|1.258.273.118
|% 0,25
|
|THYAO
|27,20
|1.140.508.509
|% 1,12
|
|YKBNK
|3,80
|774.582.268
|% 1,33
|
|KRDMD
|12,73
|3.069.565.981
|% 0,71
|
|YKBNK
|3,80
|774.582.268
|% 1,33
|
|SISE
|15,40
|1.913.955.825
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,39
|153.588.525
|% 0,84
|
|PETKM
|9,66
|607.822.286
|% 2,22
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8231
|13,8291
|% 0,16
|
|Euro
|15,7178
|15,7346
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7778
|18,8719
|% 0,15
|
|Frank
|14,8985
|14,9882
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6708
|3,6892
|% 0,17
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-7,16
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|5.356
|5.436
|25,00
|
|Tam
|5.329
|5.464
|28,76
|
|Yarım
|2.575
|2.643
|13,91
|
|Çeyrek
|1.292
|1.321
|6,96
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|0,51
|