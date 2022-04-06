***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2022 17:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022/I.Dönem Komisyonlar Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 423.803,42 % 0,0208 % 0,2692 % 1.294,666
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.911,18 % 0,25 % 0,0012 % 0,4856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016599
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0317
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7474
En Düşük
14,7016
18:0516,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0393
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05914,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,46
|Açılış
|: 914,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|13.009.529
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|GZNMI
|41,76
|33.050.873
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.334.548
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.661.277
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.624.762.293
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.282.946
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.200.964.210
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.916.197.962
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.413.074
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.748.131
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.249.756
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.282.946
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.566
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.350.523
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7399
|14,7447
|% 0,22
|
|Euro
|16,0791
|16,0950
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2358
|19,3322
|% 0,21
|
|Frank
|15,7396
|15,8345
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9194
|3,9390
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|5,08
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de