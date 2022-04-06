***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2022 17:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022/I.Dönem Komisyonlar Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.160.108,21 % 0,019 % 5,3945 % 28.323,3251
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.001,72 % 0,25 % 0,0085 % 3,4152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016600
BIST
17:112.315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -10,88
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:1114,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:1116,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0464
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:11914,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,05
|Açılış
|: 914,00
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KONKA
|15,09
|144.603.965
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.296.902
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.540.115
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.312
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.944.548
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.610.363
|% -10,00
|
|GZNMI
|43,00
|25.225.920
|% -7,33
|
|LIDER
|17,43
|277.858.532
|% -6,54
|
|DZGYO
|2,40
|32.115.858
|% -5,51
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,44
|4.024.798.217
|% -0,17
|
|PETKM
|9,93
|2.231.106.365
|% 1,85
|
|ASELS
|25,64
|1.720.868.173
|% -1,46
|
|GARAN
|12,45
|1.701.739.714
|% -0,32
|
|SISE
|16,34
|1.491.320.088
|% -1,21
|
|ODAS
|2,03
|1.156.861.473
|% 6,28
|
|EKGYO
|2,56
|767.589.778
|% -1,16
|
|PETKM
|9,93
|2.231.106.365
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,16
|912.907.592
|% -1,19
|
|KARSN
|5,87
|1.177.999.602
|% 3,71
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7433
|14,7468
|% 0,23
|
|Euro
|16,0929
|16,1010
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,2122
|19,3085
|% 0,08
|
|Frank
|15,7354
|15,8302
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9183
|3,9380
|% 0,09
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|7,07
|
|Altın Gr.
|913
|914
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|-19,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|-28,24
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-13,66
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-6,83
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,83
|