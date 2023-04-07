***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2023 14:25
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023/I. Dönem Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.317.748,56 % 0,017533 % 3,10864 % 17.729,897399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133526
BIST
16:204.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 26,50
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2019,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2021,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0167
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:201.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.774.847.086
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.045
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.125.461
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.296.005
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.125.753
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,56
|106.622.097
|% -7,04
|
|POLTK
|2.077,00
|24.326.550
|% -5,78
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|ARASE
|138,00
|15.819.950
|% -3,83
|
|THYAO
|127,50
|2.122.812.021
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,70
|1.902.604.003
|% 1,40
|
|ASTOR
|58,00
|1.822.730.907
|% -1,28
|
|GESAN
|74,35
|1.774.847.086
|% 9,99
|
|EREGL
|35,02
|1.495.813.424
|% 0,52
|
|EKGYO
|6,59
|1.214.755.417
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,16
|1.351.658.165
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,70
|1.902.604.003
|% 1,40
|
|YYAPI
|3,02
|232.131.761
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.120.314
|% -0,40
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2461
|19,2562
|% 0,03
|
|Euro
|20,9801
|21,0170
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,8111
|23,9305
|% -0,23
|
|Frank
|21,1472
|21,2746
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1171
|5,1427
|% 0,05
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.525
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|