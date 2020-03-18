***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 17:31
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.219 -391.192
Net Dönem Karı (Zararı)
365.577 248.462
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-436.349 -71.613
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-239.588 -126.621
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-196.761 55.008
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-388.037 -694.663
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-383.801 -737.938
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.236 43.275
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-458.809 -517.814
Alınan Temettü
11 3.696 34.102
Alınan Faiz
11 235.894 92.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
281.668 463.012
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
281.668 463.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.449 71.820
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.449 71.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.440 56.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
190.889 128.440
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 190.889 128.440
Ters Repo Alacakları
5 500.310 0
Diğer Alacaklar
4-6 2.425 25.891
Finansal Varlıklar
14 1.697.318 1.059.300
Diğer Varlıklar
10 58.034 615.800
TOPLAM VARLIKLAR
2.448.976 1.829.431
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-6 15.754 43.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.754 43.456
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.433.222 1.785.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.785.975 1.074.500
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 365.576 248.463
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 1.286.120 954.042
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -1.004.449 -491.030
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.433.222 1.785.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 235.892 92.519
Temettü Gelirleri
9-11 3.696 34.102
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 35.017 195.448
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 175.679 -23.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 29.286 40.731
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
479.570 339.061
Yönetim Ücretleri
12 -70.019 -40.948
Saklama Ücretleri
12 -9.959 -7.793
Denetim Ücretleri
12 -5.502 -7.853
Kurul Ücretleri
12 -484 -298
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -16.889 -28.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.140 -4.797
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-113.993 -90.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
365.577 248.463
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
365.577 248.463
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
365.577 248.463
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830461
BIST