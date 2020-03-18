***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-219.219 -391.192Net Dönem Karı (Zararı)365.577 248.462NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-436.349 -71.613Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-239.588 -126.621Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-196.761 55.008İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-388.037 -694.663Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-383.801 -737.938Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.236 43.275FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-458.809 -517.814Alınan Temettü11 3.696 34.102Alınan Faiz11 235.894 92.520FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI281.668 463.012Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit281.668 463.012YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.449 71.820Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.449 71.820DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ128.440 56.620DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ190.889 128.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 190.889 128.440Ters Repo Alacakları5 500.310 0Diğer Alacaklar4-6 2.425 25.891Finansal Varlıklar14 1.697.318 1.059.300Diğer Varlıklar10 58.034 615.800TOPLAM VARLIKLAR2.448.976 1.829.431YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-6 15.754 43.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.754 43.456TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.433.222 1.785.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.785.975 1.074.500Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 365.576 248.463Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 1.286.120 954.042Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -1.004.449 -491.030TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.433.222 1.785.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 235.892 92.519Temettü Gelirleri9-11 3.696 34.102Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 35.017 195.448Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 175.679 -23.739Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 29.286 40.731ESAS FAALİYET GELİRLERİ479.570 339.061Yönetim Ücretleri12 -70.019 -40.948Saklama Ücretleri12 -9.959 -7.793Denetim Ücretleri12 -5.502 -7.853Kurul Ücretleri12 -484 -298Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -16.889 -28.909Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.140 -4.797ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-113.993 -90.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)365.577 248.463NET DÖNEM KARI (ZARARI)365.577 248.463DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)365.577 248.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830461BIST