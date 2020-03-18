***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 17:31
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
363.708 960.200
Net Dönem Karı (Zararı)
141.297 -58.674
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.827 -277.248
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -185.186 -264.288
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 172.359 -12.960
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
50.052 1.031.834
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
45.756 1.036.301
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-323 -2.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.619 -2.359
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
178.522 695.912
Alınan Faiz
10 185.186 264.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.936 -967.572
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-161.936 -969.931
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.772 -7.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.772 -7.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.701 33.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.473 25.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 227.473 25.701
Ters Repo Alacakları
5-9 500.311 0
Takas Alacakları
48.594 0
Diğer Alacaklar
4-6 2.760 7.380
Finansal Varlıklar
9 -48.594 292.776
Diğer Varlıklar
9-10 137.081 562.731
TOPLAM VARLIKLAR
867.625 888.588
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-6 10.933 11.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.933 11.256
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
856.692 877.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
877.332 1.905.937
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 141.297 -58.673
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 51.640 4.668
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -213.577 -974.600
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
856.692 877.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 185.186 264.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.987 -110.954
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -15.842 -156.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 20.019 33.040
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
191.350 29.857
Yönetim Ücretleri
12 -25.003 -45.420
Saklama Ücretleri
12 -4.669 -6.042
Denetim Ücretleri
12 -5.022 -7.853
Kurul Ücretleri
12 -167 -274
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -4.628 -24.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.564 -4.254
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-50.053 -88.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.297 -58.674
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
141.297 -58.674
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
141.297 -58.674
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830462
BIST