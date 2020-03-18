***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI363.708 960.200Net Dönem Karı (Zararı)141.297 -58.674NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.827 -277.248Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -185.186 -264.288Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 172.359 -12.960İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER50.052 1.031.834Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler45.756 1.036.301Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-323 -2.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.619 -2.359FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR178.522 695.912Alınan Faiz10 185.186 264.288FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-161.936 -967.572Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-161.936 -969.931Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)201.772 -7.372NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)201.772 -7.372DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.701 33.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ227.473 25.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 227.473 25.701Ters Repo Alacakları5-9 500.311 0Takas Alacakları48.594 0Diğer Alacaklar4-6 2.760 7.380Finansal Varlıklar9 -48.594 292.776Diğer Varlıklar9-10 137.081 562.731TOPLAM VARLIKLAR867.625 888.588YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-6 10.933 11.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.933 11.256TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)856.692 877.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)877.332 1.905.937Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 141.297 -58.673Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 51.640 4.668Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -213.577 -974.600TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)856.692 877.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 185.186 264.288Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.987 -110.954Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -15.842 -156.517Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 20.019 33.040ESAS FAALİYET GELİRLERİ191.350 29.857Yönetim Ücretleri12 -25.003 -45.420Saklama Ücretleri12 -4.669 -6.042Denetim Ücretleri12 -5.022 -7.853Kurul Ücretleri12 -167 -274Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -4.628 -24.688Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.564 -4.254ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-50.053 -88.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)141.297 -58.674NET DÖNEM KARI (ZARARI)141.297 -58.674DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)141.297 -58.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830462BIST