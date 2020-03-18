***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-819.600 4.892.048Net Dönem Karı (Zararı)-5.077.409 10.346.395NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-107.161.584 -8.173.018Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler148 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.250.008 -2.152.784Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-104.911.724 -6.020.234İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER109.169.385 565.887Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-36.035.170 13.837.439Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler35.144.335 -13.271.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler110.060.220 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.069.608 2.739.264Alınan Temettü9 179.126 70.528Alınan Faiz10 2.070.882 2.082.256FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-616.683 893.510Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 893.510Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-616.683 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.436.283 5.785.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.436.283 5.785.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.458.064 1.672.506DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.021.781 7.458.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.021.781 7.458.064Takas Alacakları5 4.002.492 7.509.682Diğer Alacaklar6 41.252.698 5.217.528Finansal Varlıklar2.097.824 1.831.000Diğer Varlıklar5 1.552.000 3.460.278TOPLAM VARLIKLAR54.926.795 25.476.552YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-6 38.605.559 3.461.224TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)38.605.559 3.461.224TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.321.236 22.015.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)22.015.328 10.775.424Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 -5.077.409 10.346.395Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 3.648.010 2.585.996Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -4.264.693 -1.692.487TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.321.236 22.015.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.070.882 2.082.256Temettü Gelirleri9-10 179.126 70.528Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -108.033.693 15.839.452Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 104.745.932 -5.357.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 403 78.444ESAS FAALİYET GELİRLERİ-1.037.350 12.712.771Yönetim Ücretleri11 -260.835 -223.132Saklama Ücretleri11 -194.577 -81.943Denetim Ücretleri11 -16.811 -7.853Kurul Ücretleri11 -3.408 -3.132Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -3.469.100 -1.972.761Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -20.047 -12.177ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.964.778 -2.300.998ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.002.128 10.411.773FİNANSMAN GİDERLERİ (-)12 -75.281 -65.378NET DÖNEM KARI (ZARARI)-5.077.409 10.346.395DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-5.077.409 10.346.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830463BIST