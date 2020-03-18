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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 17:31
GÜNCEL HABERLER



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-819.600 4.892.048
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.077.409 10.346.395
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-107.161.584 -8.173.018
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
148 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.250.008 -2.152.784
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-104.911.724 -6.020.234
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
109.169.385 565.887
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-36.035.170 13.837.439
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.144.335 -13.271.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
110.060.220 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.069.608 2.739.264
Alınan Temettü
9 179.126 70.528
Alınan Faiz
10 2.070.882 2.082.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-616.683 893.510
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 893.510
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-616.683 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.436.283 5.785.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.436.283 5.785.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.458.064 1.672.506
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.021.781 7.458.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.021.781 7.458.064
Takas Alacakları
5 4.002.492 7.509.682
Diğer Alacaklar
6 41.252.698 5.217.528
Finansal Varlıklar
2.097.824 1.831.000
Diğer Varlıklar
5 1.552.000 3.460.278
TOPLAM VARLIKLAR
54.926.795 25.476.552
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-6 38.605.559 3.461.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.605.559 3.461.224
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.321.236 22.015.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.015.328 10.775.424
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -5.077.409 10.346.395
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 3.648.010 2.585.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -4.264.693 -1.692.487
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.321.236 22.015.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.070.882 2.082.256
Temettü Gelirleri
9-10 179.126 70.528
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -108.033.693 15.839.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 104.745.932 -5.357.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 403 78.444
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.037.350 12.712.771
Yönetim Ücretleri
11 -260.835 -223.132
Saklama Ücretleri
11 -194.577 -81.943
Denetim Ücretleri
11 -16.811 -7.853
Kurul Ücretleri
11 -3.408 -3.132
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -3.469.100 -1.972.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -20.047 -12.177
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.964.778 -2.300.998
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.002.128 10.411.773
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
12 -75.281 -65.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.077.409 10.346.395
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.077.409 10.346.395



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830463


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