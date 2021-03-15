***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.996 -219.219Net Dönem Karı (Zararı)141.773 365.577NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-476.521 -436.349Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-120.697 -239.588Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-355.824 -196.761İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER287.046 -388.037Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-115.464 23.466Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler402.510 -411.503FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-47.702 -458.809Alınan Temettü11 23.446 3.696Alınan Faiz11 97.252 235.894FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.512 281.668Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit281.668Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-13.512YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.484 62.449NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.484 62.449DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ190.889 128.440DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ250.373 190.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 250.373 190.889Ters Repo Alacakları5 0 500.310Diğer Alacaklar4-6 117.889 2.425Finansal Varlıklar14 1.801.403 1.697.318Diğer Varlıklar10 411.811 58.034TOPLAM VARLIKLAR2.581.476 2.448.976YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-6 19.992 15.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)19.992 15.754TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.561.484 2.433.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.433.222 1.785.974Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 141.774 365.577Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 337.722 1.286.120Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -351.234 -1.004.449TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.561.484 2.433.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 97.251 235.892Temettü Gelirleri11 23.446 3.696Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -241.656 35.017Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 355.824 175.679Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 6.220 29.286ESAS FAALİYET GELİRLERİ241.085 479.570Yönetim Ücretleri12 -76.716 -70.019Performans Ücretleri12 -6.491 -9.959Denetim Ücretleri12 -2.663 -5.502Kurul Ücretleri12 -4.559 -484Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -4.670 -16.889Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.213 -11.140ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-99.312 -113.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)141.773 365.577NET DÖNEM KARI (ZARARI)141.773 365.577DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)141.773 365.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918251BIST