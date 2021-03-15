***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.03.2021 18:22
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.996 -219.219
Net Dönem Karı (Zararı)
141.773 365.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-476.521 -436.349
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-120.697 -239.588
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-355.824 -196.761
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
287.046 -388.037
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-115.464 23.466
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
402.510 -411.503
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.702 -458.809
Alınan Temettü
11 23.446 3.696
Alınan Faiz
11 97.252 235.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.512 281.668
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
281.668
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.484 62.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.484 62.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
190.889 128.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
250.373 190.889
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 250.373 190.889
Ters Repo Alacakları
5 0 500.310
Diğer Alacaklar
4-6 117.889 2.425
Finansal Varlıklar
14 1.801.403 1.697.318
Diğer Varlıklar
10 411.811 58.034
TOPLAM VARLIKLAR
2.581.476 2.448.976
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-6 19.992 15.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.992 15.754
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.561.484 2.433.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.433.222 1.785.974
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 141.774 365.577
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 337.722 1.286.120
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -351.234 -1.004.449
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.561.484 2.433.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 97.251 235.892
Temettü Gelirleri
11 23.446 3.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -241.656 35.017
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 355.824 175.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 6.220 29.286
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
241.085 479.570
Yönetim Ücretleri
12 -76.716 -70.019
Performans Ücretleri
12 -6.491 -9.959
Denetim Ücretleri
12 -2.663 -5.502
Kurul Ücretleri
12 -4.559 -484
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -4.670 -16.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.213 -11.140
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-99.312 -113.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.773 365.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
141.773 365.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
141.773 365.577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918251
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