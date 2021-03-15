***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI524.205 363.708Net Dönem Karı (Zararı)63.721 141.297NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-96.429 -12.827Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -96.156 -185.186Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -273 172.359İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER460.757 50.052Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler457.312 45.756Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.128 -323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler317 4.619FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR428.049 178.522Alınan Faiz96.156 185.186FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.859 -161.936Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.859Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-161.936YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)529.064 201.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)529.064 201.772DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ227.473 25.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ756.537 227.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 756.537 227.473Ters Repo Alacakları5-9 0 500.311Diğer Alacaklar4-6 2.442 2.760Diğer Varlıklar9-10 180.355 137.081TOPLAM VARLIKLAR939.334 867.625YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-6 14.061 10.933TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.061 10.933TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)925.273 856.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)856.692 877.332Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 63.722 141.297Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 49.111 51.640Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -44.252 -213.577TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)925.273 856.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 96.156 185.186Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 0 1.987Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -37 -15.842Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 12.334 20.019ESAS FAALİYET GELİRLERİ108.453 191.350Yönetim Ücretleri12 -26.840 -25.003Performans Ücretleri12 -5.266 -4.669Denetim Ücretleri12 -2.248 -5.022Kurul Ücretleri12 -4.228 -167Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -1.891 -4.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.259 -10.564ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-44.732 -50.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.721 141.297NET DÖNEM KARI (ZARARI)63.721 141.297DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)63.721 141.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918252BIST