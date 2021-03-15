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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2021 18:22



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
524.205 363.708
Net Dönem Karı (Zararı)
63.721 141.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-96.429 -12.827
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -96.156 -185.186
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -273 172.359
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
460.757 50.052
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
457.312 45.756
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.128 -323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
317 4.619
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
428.049 178.522
Alınan Faiz
96.156 185.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.859 -161.936
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.859
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-161.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
529.064 201.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
529.064 201.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.473 25.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
756.537 227.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 756.537 227.473
Ters Repo Alacakları
5-9 0 500.311
Diğer Alacaklar
4-6 2.442 2.760
Diğer Varlıklar
9-10 180.355 137.081
TOPLAM VARLIKLAR
939.334 867.625
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-6 14.061 10.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.061 10.933
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
925.273 856.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
856.692 877.332
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 63.722 141.297
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 49.111 51.640
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -44.252 -213.577
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
925.273 856.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 96.156 185.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 0 1.987
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -37 -15.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 12.334 20.019
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
108.453 191.350
Yönetim Ücretleri
12 -26.840 -25.003
Performans Ücretleri
12 -5.266 -4.669
Denetim Ücretleri
12 -2.248 -5.022
Kurul Ücretleri
12 -4.228 -167
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.891 -4.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.259 -10.564
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.732 -50.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.721 141.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
63.721 141.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
63.721 141.297



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918252


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Çeyrek 675 691 1,53  
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Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,06  
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