***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.03.2021 18:22
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.539.137 -819.600
Net Dönem Karı (Zararı)
12.306.971 -5.077.409
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
193.330.998 -107.161.584
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 148
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.404.907 -2.250.008
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
195.735.905 -104.911.724
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-199.503.739 109.169.385
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.470.377 -36.035.170
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.908.619 35.144.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-201.065.497 110.060.220
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.134.230 -3.069.608
Alınan Temettü
23.500 179.126
Alınan Faiz
2.381.407 2.070.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.619.420 -616.683
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.619.420
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-616.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.158.557 -1.436.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.158.557 -1.436.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.021.781 7.458.064
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.180.338 6.021.781
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.180.338 6.021.781
Ters Repo Alacakları
5 3.005.908 4.002.492
Takas Alacakları
6 33.782.322 41.252.698
Finansal Varlıklar
5 9.976.000 2.097.824
Diğer Varlıklar
5 0 1.552.000
TOPLAM VARLIKLAR
69.944.568 54.926.795
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 32.643.949 38.584.795
Diğer Borçlar
4 52.993 20.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.696.942 38.605.559
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
37.247.626 16.321.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.321.236 22.015.328
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 12.307.671 -5.077.409
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 15.469.198 3.648.010
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -6.850.479 -4.264.693
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
37.247.626 16.321.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.381.407 2.070.882
Temettü Gelirleri
9-10 23.500 179.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 213.131.275 -108.033.693
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -195.735.905 104.745.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 16.996 403
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.817.273 -1.037.350
Yönetim Ücretleri
11 -438.231 -260.835
Saklama Ücretleri
11 -245.965 -194.577
Denetim Ücretleri
11 -12.454 -16.811
Kurul Ücretleri
11 -13.817 -3.408
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -6.666.354 -3.469.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -81.057 -20.047
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.457.878 -3.964.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.359.395 -5.002.128
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
12 -52.424 -75.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.306.971 -5.077.409
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.306.971 -5.077.409
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918253
BIST