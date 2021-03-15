***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.539.137 -819.600Net Dönem Karı (Zararı)12.306.971 -5.077.409NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER193.330.998 -107.161.584Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 148Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.404.907 -2.250.008Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler195.735.905 -104.911.724İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-199.503.739 109.169.385Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler7.470.377 -36.035.170Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.908.619 35.144.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-201.065.497 110.060.220FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.134.230 -3.069.608Alınan Temettü23.500 179.126Alınan Faiz2.381.407 2.070.882FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.619.420 -616.683Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.619.420Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-616.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.158.557 -1.436.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.158.557 -1.436.283DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.021.781 7.458.064DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.180.338 6.021.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.180.338 6.021.781Ters Repo Alacakları5 3.005.908 4.002.492Takas Alacakları6 33.782.322 41.252.698Finansal Varlıklar5 9.976.000 2.097.824Diğer Varlıklar5 0 1.552.000TOPLAM VARLIKLAR69.944.568 54.926.795YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 32.643.949 38.584.795Diğer Borçlar4 52.993 20.764TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.696.942 38.605.559TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)37.247.626 16.321.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)16.321.236 22.015.328Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 12.307.671 -5.077.409Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 15.469.198 3.648.010Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -6.850.479 -4.264.693TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)37.247.626 16.321.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.381.407 2.070.882Temettü Gelirleri9-10 23.500 179.126Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 213.131.275 -108.033.693Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -195.735.905 104.745.932Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 16.996 403ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.817.273 -1.037.350Yönetim Ücretleri11 -438.231 -260.835Saklama Ücretleri11 -245.965 -194.577Denetim Ücretleri11 -12.454 -16.811Kurul Ücretleri11 -13.817 -3.408Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -6.666.354 -3.469.100Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -81.057 -20.047ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.457.878 -3.964.778ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.359.395 -5.002.128FİNANSMAN GİDERLERİ (-)12 -52.424 -75.281NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.306.971 -5.077.409DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.306.971 -5.077.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918253BIST