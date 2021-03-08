***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
08.03.2021 11:04
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2021
Açıklamalar
31.12.2020 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetçi görüşü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915800
BIST
11:131.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:137,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:138,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:13412,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,49
|Açılış
|: 412,78
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TRILC
|12,10
|39.446
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.007.893
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.380.441
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|DAGHL
|15,45
|2.122.018
|% -4,63
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|BRKSN
|12,74
|2.675.111
|% -3,78
|
|KOZAL
|131,90
|523.100.702
|% 2,33
|
|PETKM
|6,14
|382.487.991
|% 1,99
|
|GARAN
|9,20
|381.691.355
|% -0,54
|
|TUPRS
|108,70
|285.032.933
|% 1,87
|
|THYAO
|14,74
|281.870.910
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,44
|260.804.372
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|382.487.991
|% 1,99
|
|GARAN
|9,20
|381.691.355
|% -0,54
|
|CEMAS
|1,59
|64.313.658
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,46
|123.188.270
|% 1,17
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5523
|7,5555
|% 0,31
|
|Euro
|8,9847
|8,9928
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,4253
|10,4776
|% 0,26
|
|Frank
|8,0747
|8,1233
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0081
|2,0181
|% 0,31
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|0,99
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|0,86
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:25PKENT
Yüzde 5.52 oranında artışla 2, 040.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663 adet işlem
-
11:24CLEBI
Yüzde 4.99 oranında artışla 237.90 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 419 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, TUPRS
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 88 artarak (% 0.29 ) 1, 357
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, UMPAS, NIBAS, TRILC, IZTAR, DIRIT, SNKRN, RODRG, YKGYO