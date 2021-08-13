***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 17:38
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2021-31.03.2021 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958010
BIST
17:241.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:248,5398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 71,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 71,3100
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:2410,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
10,1075
En Düşük
10,0035
17:246,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,16
|Açılış
|: 6,53
|
|Önceki Kapanış
|: 6,37
|
6,55
En Düşük
6,34
BIST En Aktif Hisseler17:23
|VKING
|7,60
|4.409.097
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.655.482
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.098.804
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.158.654
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.086.490
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|14.008.194
|% -9,79
|
|EDATA
|15,60
|11.768.654
|% -7,42
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,39
|6.358.986
|% -5,16
|
|GARAN
|9,25
|1.032.177.549
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,34
|936.767.893
|% 2,71
|
|SISE
|8,63
|760.809.469
|% 2,49
|
|TUPRS
|100,10
|619.075.705
|% 1,83
|
|THYAO
|12,38
|479.039.993
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,50
|345.257.616
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,34
|936.767.893
|% 2,71
|
|GARAN
|9,25
|1.032.177.549
|% -0,43
|
|SISE
|8,63
|760.809.469
|% 2,49
|
|TSKB
|1,32
|92.823.633
|% 1,54
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5461
|8,5502
|% 0,11
|
|Euro
|10,0774
|10,0843
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,7907
|11,8498
|% 0,27
|
|Frank
|9,2779
|9,3338
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2696
|2,2810
|% -0,04
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|19,23
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,63
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,16
|
|B. Petrol
|71,28
|71,28
|-0,03
|