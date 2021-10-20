***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
20.10.2021 13:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 Dönemine ait Faaliyet Raporu (20.10.2021 tarih 2021/21 sayılı kararı)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971547
BIST
13:591.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
13:599,3336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0393
|Açılış
|: 9,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
13:5910,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0414
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
13:59534,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,52
|Açılış
|: 534,15
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,19
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:59
|GUBRF
|59,05
|643.571.179
|% 9,35
|
|IZTAR
|23,54
|14.044.201
|% 9,08
|
|OLMK
|6,98
|3.544.877
|% 9,06
|
|EGEPO
|5,64
|101.552.089
|% 8,88
|
|KSTUR
|297,50
|700.432
|% 7,59
|
|BIOEN
|27,00
|145.895.462
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,18
|23.670.523
|% -5,36
|
|AKFGY
|5,37
|22.821.573
|% -3,94
|
|THYAO
|14,10
|1.374.986.825
|% -1,54
|
|GARAN
|9,10
|980.819.408
|% 0,78
|
|GUBRF
|59,05
|643.571.179
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,44
|406.704.862
|% 1,24
|
|TUPRS
|130,20
|353.633.814
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|339.474.214
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|406.704.862
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|980.819.408
|% 0,78
|
|THYAO
|14,10
|1.374.986.825
|% -1,54
|
|TSPOR
|3,77
|299.220.623
|% 6,50
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3284
|9,3336
|% 0,42
|
|Euro
|10,8594
|10,8675
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,8038
|12,8680
|% 0,22
|
|Frank
|10,0709
|10,1316
|% 0,45
|
|Riyal
|2,4802
|2,4926
|% 0,44
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|11,87
|
|Altın Gr.
|534
|534
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.531
|3.584
|7,00
|
|Tam
|3.516
|3.604
|6,96
|
|Yarım
|1.699
|1.743
|3,37
|
|Çeyrek
|852
|872
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,19
|0,12
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|-0,99
|