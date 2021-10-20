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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

20.10.2021 13:45



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar

01.01.2021-30.09.2021 Dönemine ait Faaliyet Raporu (20.10.2021 tarih 2021/21 sayılı kararı) 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971547


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Riyal 2,4802 2,4926 % 0,44  
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13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 11,87  
Altın Gr. 534 534 5,52  
Cumhuriyet 3.531 3.584 7,00  
Tam 3.516 3.604 6,96  
Yarım 1.699 1.743 3,37  
Çeyrek 852 872 1,68  
Gümüş.Ons 23,93 23,97 0,29  
Gümüş Gr. 7,19 7,19 0,12  
B. Petrol 84,09 84,09 -0,99  
Seans Raporu 13:59
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