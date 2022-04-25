***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.04.2022 13:33
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023448
BIST
14:252.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:2514,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:2515,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0453
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:25906,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,22
|Açılış
|: 906,99
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ACSEL
|39,20
|35.043.078
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|DAPGM
|28,68
|135.059.969
|% 9,72
|
|KGYO
|5,13
|2.493.960
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|TRGYO
|6,95
|78.678.608
|% -4,79
|
|DESA
|11,21
|5.123.493
|% -4,68
|
|THYAO
|39,16
|2.448.211.717
|% -1,46
|
|GARAN
|14,98
|2.377.134.299
|% 5,57
|
|SISE
|17,76
|1.331.818.707
|% -0,39
|
|AKBNK
|9,27
|1.095.007.107
|% 1,42
|
|YKBNK
|5,18
|1.086.442.498
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,76
|891.695.782
|% -1,69
|
|ODAS
|2,53
|619.172.012
|% -0,78
|
|YKBNK
|5,18
|1.086.442.498
|% 1,57
|
|TSKB
|2,00
|414.690.416
|% 2,04
|
|GARAN
|14,98
|2.377.134.299
|% 5,57
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7604
|14,7684
|% 0,17
|
|Euro
|15,8614
|15,8701
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,7441
|18,8381
|% -0,67
|
|Frank
|15,3527
|15,4451
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9279
|3,9476
|% 0,22
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-22,21
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-9,85
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.130
|-62,00
|
|Tam
|6.006
|6.155
|-67,69
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-32,74
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-16,37
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,28
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,30
|