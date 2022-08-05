***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.08.2022 12:05
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemine ait faaliyet raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052252
BIST
11:582.720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,80
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:5817,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0574
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
11:5818,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:581.032,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.032,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:56
|OBASE
|13,97
|4.372.093
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.008.793
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.966.474
|% 9,95
|
|OZGYO
|3,16
|105.397.694
|% 7,85
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|81.093.825
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.358.587
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,12
|10.351.577
|% -7,01
|
|YAYLA
|4,78
|9.709.863
|% -4,78
|
|DARDL
|4,11
|171.691.507
|% -4,20
|
|THYAO
|55,75
|1.623.540.218
|% 0,81
|
|SISE
|23,60
|804.825.654
|% -0,67
|
|SASA
|49,46
|622.223.512
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,96
|620.704.815
|% -2,92
|
|ODAS
|4,27
|584.690.173
|% 3,64
|
|SKBNK
|2,13
|416.272.425
|% 5,97
|
|TSKB
|3,13
|480.765.518
|% 0,64
|
|ODAS
|4,27
|584.690.173
|% 3,64
|
|DOHOL
|4,10
|440.238.968
|% 2,50
|
|YKBNK
|5,08
|490.320.392
|% 0,40
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9531
|17,9657
|% 0,31
|
|Euro
|18,3663
|18,3890
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7533
|21,8624
|% 0,16
|
|Frank
|18,7152
|18,8279
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,28
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,58
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.910
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.367
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,37
|94,37
|0,25
|
Seans Raporu
11:56
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-
12:11AGHOL
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 74.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 296 adet işlem
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12:10INTEM
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 97.80 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 486 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 7 kaybederek (% -0.20 ) 2, 916
-
12:08XU100
Endeks 2, 719 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 15, 596.00 milyon TL de