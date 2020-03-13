***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
13.03.2020 18:13
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209
Transferler
-543.224 543.224 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.341 1.321.739 1.323.080
Sermaye Arttırımı
750.000 750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289 0 4.120.289
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289
Transferler
1.321.739 -1.321.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.387 -362.334 -379.719
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -11.082 -136.016 -362.334 3.740.568 0 3.740.568
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.811 -661.326
Dönem Karı (Zararı)
-362.334 1.321.739
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-362.334 1.321.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-91.553 -6.337
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 51.533 16.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 -4.483 9.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-145.635 -27.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3-20 -145.635 -27.875
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.032 -4.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
547.071 -1.976.728
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4-20 -576.607 49.579
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.721.172 -1.790.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.946 -2.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -120 74
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -13.138 -7.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.627 2.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 -28.219 107.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-9-20 -555.698 -335.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.184 -661.326
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3 -32.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -46.687 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.718 -5.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -91.718 -5.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
555.698 1.076.371
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 750.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 750.000
Ödenen Faiz
18 -5.647 0
Alınan Faiz
18 561.345 326.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
477.791 409.145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
477.791 409.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.811.047 1.401.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.288.838 1.811.047
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.288.838 1.811.047
Finansal Yatırımlar
4 1.251.760 530.219
Ticari Alacaklar
89.948 1.811.122
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.298 31.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 62.650 1.779.204
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.581 9.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 84.492 37.104
ARA TOPLAM
3.725.619 4.198.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.725.619 4.198.529
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
15.976 11.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.976 11.031
Maddi Duran Varlıklar
11 17.591 30.008
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 57.323 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 51.271 55.990
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 1.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.606 4.292
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.767 102.745
TOPLAM VARLIKLAR
3.869.386 4.301.274
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 48.963 0
Ticari Borçlar
5.860 18.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.185 15.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 675 3.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 17.609 12.982
Diğer Borçlar
32.315 121.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.315 121.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.852 15.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.852 15.860
ARA TOPLAM
108.599 168.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.599 168.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.569 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.569 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 11.569 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.650 12.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.650 12.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.219 12.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.818 180.985
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.740.568 4.120.289
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.082 6.305
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-11.082 6.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-136.016 -1.457.755
Net Dönem Karı veya Zararı
-362.334 1.321.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.740.568 4.120.289
TOPLAM KAYNAKLAR
3.869.386 4.301.274
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 362.400 2.618.855
Satışların Maliyeti
16 -25.111 -454.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
337.289 2.164.646
BRÜT KAR (ZARAR)
337.289 2.164.646
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.365.587 -1.119.743
Pazarlama Giderleri
17 -6.323 -5.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 38.663 4.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -59.975 -88.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.055.933 955.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.055.933 955.548
Finansman Gelirleri
20 706.279 365.870
Finansman Giderleri
20 -5.648 -4.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-355.302 1.316.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.032 5.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.032 5.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-362.334 1.321.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
-362.334 1.321.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-362.334 1.321.739
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.386 1.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.346 1.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 -21.732 -335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.386 1.341
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-379.720 1.323.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-379.720 1.323.080
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828916
BIST