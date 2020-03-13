***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 3.500.000 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209Transferler-543.224 543.224 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.341 1.321.739 1.323.080Sermaye Arttırımı750.000 750.000Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289 0 4.120.289Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289Transferler1.321.739 -1.321.739 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.387 -362.334 -379.719Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -11.082 -136.016 -362.334 3.740.568 0 3.740.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.811 -661.326Dönem Karı (Zararı)-362.334 1.321.739Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-362.334 1.321.739Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-91.553 -6.337Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 51.533 16.777Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-15 -4.483 9.601Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-145.635 -27.875Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3-20 -145.635 -27.875Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 7.032 -4.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler547.071 -1.976.728Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4-20 -576.607 49.579Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.721.172 -1.790.434Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.946 -2.978Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -120 74Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -13.138 -7.696İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.123Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 4.627 2.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-13 -28.219 107.161İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-9-20 -555.698 -335.177Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları93.184 -661.326İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3 -32.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -46.687 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-91.718 -5.900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -91.718 -5.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI555.698 1.076.371Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 750.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 750.000Ödenen Faiz18 -5.647 0Alınan Faiz18 561.345 326.371YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)477.791 409.145NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)477.791 409.145DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.811.047 1.401.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.288.838 1.811.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.288.838 1.811.047Finansal Yatırımlar4 1.251.760 530.219Ticari Alacaklar89.948 1.811.122İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 27.298 31.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 62.650 1.779.204Peşin Ödenmiş Giderler8 10.581 9.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 84.492 37.104ARA TOPLAM3.725.619 4.198.529TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.725.619 4.198.529DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar15.976 11.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 15.976 11.031Maddi Duran Varlıklar11 17.591 30.008Kullanım Hakkı Varlıkları11 57.323 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 51.271 55.990Peşin Ödenmiş Giderler8 0 1.424Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.606 4.292TOPLAM DURAN VARLIKLAR143.767 102.745TOPLAM VARLIKLAR3.869.386 4.301.274KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 48.963 0Ticari Borçlar5.860 18.998İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 5.185 15.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 675 3.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 17.609 12.982Diğer Borçlar32.315 121.067İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 32.315 121.067Kısa Vadeli Karşılıklar3.852 15.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.852 15.860ARA TOPLAM108.599 168.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.599 168.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.569 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.569 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 11.569 0Uzun Vadeli Karşılıklar8.650 12.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.650 12.078TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.219 12.078TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER128.818 180.985ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.740.568 4.120.289Ödenmiş Sermaye14 4.250.000 4.250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.082 6.305Diğer Kazançlar (Kayıplar)-11.082 6.305Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-136.016 -1.457.755Net Dönem Karı veya Zararı-362.334 1.321.739TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.740.568 4.120.289TOPLAM KAYNAKLAR3.869.386 4.301.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 362.400 2.618.855Satışların Maliyeti16 -25.111 -454.209TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)337.289 2.164.646BRÜT KAR (ZARAR)337.289 2.164.646Genel Yönetim Giderleri17 -1.365.587 -1.119.743Pazarlama Giderleri17 -6.323 -5.583Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 38.663 4.906Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -59.975 -88.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.055.933 955.548FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.055.933 955.548Finansman Gelirleri20 706.279 365.870Finansman Giderleri20 -5.648 -4.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-355.302 1.316.564Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.032 5.175Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -7.032 5.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-362.334 1.321.739DÖNEM KARI (ZARARI)-362.334 1.321.739Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-362.334 1.321.739Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.386 1.341Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.346 1.676Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 -21.732 -335Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.386 1.341TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-379.720 1.323.080Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-379.720 1.323.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828916BIST