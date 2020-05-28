***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289Transferler1.321.739 -1.321.739 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.974 0 -34.570 -36.544Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 4.331 -136.016 -34.570 4.083.745 0 4.083.745Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570Transferler-362.334 362.334 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.559 -203.992 -241.551Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -48.639 -498.350 -203.992 3.499.019 0 3.499.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-415.709 636.310Dönem Karı (Zararı)-203.992 -34.570Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.270 -42.502Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 15.749 4.284Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-15 -9.858 4.248Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3-20 -26.490 -49.800Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -6.671 -1.234İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-184.447 713.382Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4-20 0 -684.550Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -10.684 1.732.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.455 -40.839Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -111.147 -69.374Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -575 7.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 19.877 1.278Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-13 -24.476 -100.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.987 -131.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3-9-20 -55.987 -131.813Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-415.709 636.310YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.541 173.254Ödenen Faiz20 -1.563Alınan Faiz20 58.104 173.254YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-359.168 809.564NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-359.168 809.564DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.288.838 1.811.047DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.929.670 2.620.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.929.670 2.288.838Finansal Yatırımlar4 1.277.696 1.251.760Ticari Alacaklar100.632 89.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 36.344 27.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 64.288 62.650Diğer Alacaklar2.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.500 0Peşin Ödenmiş Giderler8 121.728 10.581Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9-15 93.246 84.492ARA TOPLAM3.525.472 3.725.620TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.525.472 3.725.620DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar14.931 15.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.931 15.976Maddi Duran Varlıklar11 14.487 17.591Kullanım Hakkı Varlıkları11 45.858 57.323Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 50.091 51.271Ertelenmiş Vergi Varlığı15 8.913 1.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR134.280 143.767TOPLAM VARLIKLAR3.659.752 3.869.387KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.285 5.860İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 5.285 5.185İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 675Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.207 48.963İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.207 48.963Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 48.207 48.963Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 37.486 17.609Diğer Borçlar19.024 32.314İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 19.024 32.314Kısa Vadeli Karşılıklar27.593 3.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 27.593 3.852ARA TOPLAM137.595 108.598TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.595 108.598UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.138 11.569İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.138 11.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.138 11.569Uzun Vadeli Karşılıklar22.000 8.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 22.000 8.650TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.138 20.219TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER160.733 128.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.499.019 3.740.570Ödenmiş Sermaye14 4.250.000 4.250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-48.639 -11.080Diğer Kazançlar (Kayıplar)-48.639 -11.080Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -498.350 -136.016Net Dönem Karı veya Zararı-203.992 -362.334TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.499.019 3.740.570TOPLAM KAYNAKLAR3.659.752 3.869.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 90.730 110.213Satışların Maliyeti16 0 -25.111TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.730 85.102BRÜT KAR (ZARAR)90.730 85.102Genel Yönetim Giderleri17 -368.824 -299.441Pazarlama Giderleri17 -1.748 -2.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-279.842 -216.732Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 741 8.546Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -5.285 -22.697FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-284.386 -230.883Finansman Gelirleri20 84.040 195.572Finansman Giderleri20 -1.563 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-201.909 -35.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.083 741Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -2.083 741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-203.992 -34.570DÖNEM KARI (ZARARI)-203.992 -34.570Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-203.992 -34.570Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.559 -1.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.390 -2.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.949 494Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-46.949 494Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.559 -1.974TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-241.551 -36.544Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-241.551 -36.544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847326BIST