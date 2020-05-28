***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.05.2020 17:21
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289
Transferler
1.321.739 -1.321.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.974 0 -34.570 -36.544
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 4.331 -136.016 -34.570 4.083.745 0 4.083.745
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570
Transferler
-362.334 362.334 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.559 -203.992 -241.551
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -48.639 -498.350 -203.992 3.499.019 0 3.499.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-415.709 636.310
Dönem Karı (Zararı)
-203.992 -34.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.270 -42.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 15.749 4.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 -9.858 4.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -26.490 -49.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.671 -1.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-184.447 713.382
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4-20 0 -684.550
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -10.684 1.732.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.455 -40.839
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -111.147 -69.374
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -575 7.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 19.877 1.278
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 -24.476 -100.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.987 -131.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3-9-20 -55.987 -131.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-415.709 636.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.541 173.254
Ödenen Faiz
20 -1.563
Alınan Faiz
20 58.104 173.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-359.168 809.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-359.168 809.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.288.838 1.811.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.929.670 2.620.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.929.670 2.288.838
Finansal Yatırımlar
4 1.277.696 1.251.760
Ticari Alacaklar
100.632 89.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.344 27.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 64.288 62.650
Diğer Alacaklar
2.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.500 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 121.728 10.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 93.246 84.492
ARA TOPLAM
3.525.472 3.725.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.525.472 3.725.620
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
14.931 15.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.931 15.976
Maddi Duran Varlıklar
11 14.487 17.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 45.858 57.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 50.091 51.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.913 1.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.280 143.767
TOPLAM VARLIKLAR
3.659.752 3.869.387
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.285 5.860
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.285 5.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.207 48.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.207 48.963
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 48.207 48.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 37.486 17.609
Diğer Borçlar
19.024 32.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 19.024 32.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.593 3.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 27.593 3.852
ARA TOPLAM
137.595 108.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.595 108.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.138 11.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.138 11.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.138 11.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.000 8.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 22.000 8.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.138 20.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
160.733 128.817
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.499.019 3.740.570
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.639 -11.080
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-48.639 -11.080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -498.350 -136.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-203.992 -362.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.499.019 3.740.570
TOPLAM KAYNAKLAR
3.659.752 3.869.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 90.730 110.213
Satışların Maliyeti
16 0 -25.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.730 85.102
BRÜT KAR (ZARAR)
90.730 85.102
Genel Yönetim Giderleri
17 -368.824 -299.441
Pazarlama Giderleri
17 -1.748 -2.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-279.842 -216.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 741 8.546
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -5.285 -22.697
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-284.386 -230.883
Finansman Gelirleri
20 84.040 195.572
Finansman Giderleri
20 -1.563 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-201.909 -35.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.083 741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.083 741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-203.992 -34.570
DÖNEM KARI (ZARARI)
-203.992 -34.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-203.992 -34.570
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.559 -1.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.390 -2.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.949 494
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-46.949 494
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.559 -1.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-241.551 -36.544
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-241.551 -36.544
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847326
BIST