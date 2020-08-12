***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-136.016 -93.107 4.027.249 0 4.027.249Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570Transferler-362.334 362.334 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.814 -340.298 -349.111Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -19.894 -498.350 -340.298 3.391.458 0 3.391.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.732.797 2.288.838Finansal Yatırımlar4 1.292.678 1.251.760Ticari Alacaklar275.150 89.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 43.776 27.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 231.374 62.650Diğer Alacaklar84.492 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 84.492 0Peşin Ödenmiş Giderler8 71.982 10.581Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9-15 15.070 84.492ARA TOPLAM3.472.169 3.725.620TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.472.169 3.725.620DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar14.932 15.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.932 15.976Maddi Duran Varlıklar11 11.382 17.591Kullanım Hakkı Varlıkları11 34.394 57.323Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 48.910 51.271Ertelenmiş Vergi Varlığı15 17.821 1.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.439 143.767TOPLAM VARLIKLAR3.599.608 3.869.387KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 37.847 48.963Ticari Borçlar11.311 5.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 6.068 5.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 5.243 675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 21.863 17.609Diğer Borçlar49.387 32.314İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 49.387 32.314Kısa Vadeli Karşılıklar59.752 3.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 59.752 3.852ARA TOPLAM180.160 108.598TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER180.160 108.598UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 11.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 11.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 0 11.569Uzun Vadeli Karşılıklar27.990 8.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 27.990 8.650TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.990 20.219TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER208.150 128.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.391.458 3.740.570Ödenmiş Sermaye14 4.250.000 4.250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.894 -11.080Diğer Kazançlar (Kayıplar)-19.894 -11.080Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-498.350 -136.016Net Dönem Karı veya Zararı-340.298 -362.334TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.391.458 3.740.570TOPLAM KAYNAKLAR3.599.608 3.869.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 379.392 288.662 195.795 85.582Satışların Maliyeti17 0 0 -25.111 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)379.392 288.662 170.684 85.582BRÜT KAR (ZARAR)379.392 288.662 170.684 85.582Genel Yönetim Giderleri18 -858.796 -489.972 -657.735 -358.294Pazarlama Giderleri18 -2.391 -642 -4.095 -1.702Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 741 0 9.145 600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -11.271 -5.986 -35.534 -12.837ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-492.325 -207.938 -517.535 -286.651FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-492.325 -207.938 -517.535 -286.651Finansman Gelirleri21 140.830 56.790 420.431 224.858Finansman Giderleri21 -2.815 -1.253 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-354.310 -152.401 -97.104 -61.793Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.012 16.095 3.997 3.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 14.012 16.095 3.997 3.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-340.298 -136.306 -93.107 -58.536DÖNEM KARI (ZARARI)-340.298 -136.306 -93.107 -58.536Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-340.298 -136.306 -93.107 -58.536Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 -8.814 28.746 67 2.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.203 -7.186 83 2.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.017 35.932 -16 -510Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-11.017 35.932 -16 -510Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.814 28.746 67 2.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-349.112 -107.560 -93.040 -56.495Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-349.112 -107.560 -93.040 -56.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868359BIST