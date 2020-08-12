***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2020 17:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.016 -93.107 4.027.249 0 4.027.249
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570
Transferler
-362.334 362.334 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.814 -340.298 -349.111
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -19.894 -498.350 -340.298 3.391.458 0 3.391.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.732.797 2.288.838
Finansal Yatırımlar
4 1.292.678 1.251.760
Ticari Alacaklar
275.150 89.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 43.776 27.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 231.374 62.650
Diğer Alacaklar
84.492 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 84.492 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 71.982 10.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 15.070 84.492
ARA TOPLAM
3.472.169 3.725.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.472.169 3.725.620
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
14.932 15.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.932 15.976
Maddi Duran Varlıklar
11 11.382 17.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 34.394 57.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 48.910 51.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 17.821 1.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.439 143.767
TOPLAM VARLIKLAR
3.599.608 3.869.387
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 37.847 48.963
Ticari Borçlar
11.311 5.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.068 5.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.243 675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 21.863 17.609
Diğer Borçlar
49.387 32.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 49.387 32.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.752 3.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 59.752 3.852
ARA TOPLAM
180.160 108.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.160 108.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 11.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.990 8.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 27.990 8.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.990 20.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.150 128.817
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.391.458 3.740.570
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.894 -11.080
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-19.894 -11.080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-498.350 -136.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-340.298 -362.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.391.458 3.740.570
TOPLAM KAYNAKLAR
3.599.608 3.869.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 379.392 288.662 195.795 85.582
Satışların Maliyeti
17 0 0 -25.111 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
379.392 288.662 170.684 85.582
BRÜT KAR (ZARAR)
379.392 288.662 170.684 85.582
Genel Yönetim Giderleri
18 -858.796 -489.972 -657.735 -358.294
Pazarlama Giderleri
18 -2.391 -642 -4.095 -1.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 741 0 9.145 600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -11.271 -5.986 -35.534 -12.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-492.325 -207.938 -517.535 -286.651
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-492.325 -207.938 -517.535 -286.651
Finansman Gelirleri
21 140.830 56.790 420.431 224.858
Finansman Giderleri
21 -2.815 -1.253 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-354.310 -152.401 -97.104 -61.793
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.012 16.095 3.997 3.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 14.012 16.095 3.997 3.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-340.298 -136.306 -93.107 -58.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
-340.298 -136.306 -93.107 -58.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-340.298 -136.306 -93.107 -58.536
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -8.814 28.746 67 2.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.203 -7.186 83 2.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.017 35.932 -16 -510
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-11.017 35.932 -16 -510
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.814 28.746 67 2.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349.112 -107.560 -93.040 -56.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-349.112 -107.560 -93.040 -56.495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868359
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