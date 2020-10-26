***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289Transferler1.321.739 -1.321.739 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.972 0 -207.897 -226.869Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -12.667 -136.016 -207.897 3.893.420 0 3.893.420Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570Transferler-362.334 362.334 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.686 -700.353 -706.039Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -16.766 -498.350 -700.353 3.034.532 0 3.034.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-921.252 176.139Dönem Karı (Zararı)-700.353 -207.897Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.439 -92.743Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 47.247 12.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-15 56.288 -5.754Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3-20 -57.018 -107.735Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -12.078 7.894İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-319.048 509.465Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4-20 0 -576.606Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -21.927 1.723.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -83.859 -8.986Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -52.289 -27.763Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 3.408 -8.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 4.678 5.321Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-13 -35.258 -83.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-9-20 -133.801 -514.071Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-984.962 208.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3 0 -32.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 63.710 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.280 480.068Ödenen Faiz20 -3.749 0Alınan Faiz20 138.029 480.068YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-786.972 656.207NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-786.972 656.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.288.838 1.811.047DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.501.866 2.467.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.501.866 2.288.838Finansal Yatırımlar4 1.308.298 1.251.760Ticari Alacaklar111.877 89.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 44.772 27.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 67.105 62.650Diğer Alacaklar88.492 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 88.492 0Peşin Ödenmiş Giderler8 62.870 10.581Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9-15 20.782 84.492ARA TOPLAM3.094.185 3.725.620TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.094.185 3.725.620DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.343 15.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.343 15.976Maddi Duran Varlıklar11 8.278 17.591Kullanım Hakkı Varlıkları11 22.929 57.323Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 47.731 51.271Ertelenmiş Vergi Varlığı15 15.105 1.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.386 143.767TOPLAM VARLIKLAR3.199.571 3.869.387KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 38.780 48.963Ticari Borçlar9.268 5.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 4.025 5.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 5.243 675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 22.287 17.609Diğer Borçlar18.809 32.314İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 18.809 32.314Kısa Vadeli Karşılıklar45.939 3.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 45.939 3.852ARA TOPLAM135.083 108.598TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.083 108.598UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 11.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 11.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 0 11.569Uzun Vadeli Karşılıklar29.956 8.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 29.956 8.650TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.956 20.219TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER165.039 128.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.034.532 3.740.570Ödenmiş Sermaye14 4.250.000 4.250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.765 -11.080Diğer Kazançlar (Kayıplar)-16.765 -11.080Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-498.350 -136.016Net Dönem Karı veya Zararı-700.353 -362.334TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.034.532 3.740.570TOPLAM KAYNAKLAR3.199.571 3.869.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 527.155 147.763 276.601 80.807Satışların Maliyeti17 0 0 -25.110 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)527.155 147.763 251.491 80.807BRÜT KAR (ZARAR)527.155 147.763 251.491 80.807Genel Yönetim Giderleri17 -1.412.825 -554.029 -1.016.448 -358.713Pazarlama Giderleri17 -3.026 -635 -5.046 -950Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 741 0 38.100 28.955Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -15.296 -4.025 -54.790 -19.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-903.251 -410.926 -786.693 -269.157FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-903.251 -410.926 -786.693 -269.157Finansman Gelirleri20 194.567 53.737 586.690 166.259Finansman Giderleri20 -3.748 -933 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-712.432 -358.122 -200.003 -102.898Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12.078 -1.934 -7.894 -11.891Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 12.078 -1.934 -7.894 -11.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-700.354 -360.056 -207.897 -114.789DÖNEM KARI (ZARARI)-700.354 -360.056 -207.897 -114.789Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-700.354 -360.056 -207.897 -114.789Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.685 3.128 -18.972 -19.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 1.423 -781 -23.715 -23.798Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 -7.108 3.909 4.743 4.760Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.685 3.128 -18.972 -19.038TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-706.039 -356.928 -226.869 -133.827Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-706.039 -356.928 -226.869 -133.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884040BIST