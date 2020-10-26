***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 18:30
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289
Transferler
1.321.739 -1.321.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.972 0 -207.897 -226.869
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -12.667 -136.016 -207.897 3.893.420 0 3.893.420
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570
Transferler
-362.334 362.334 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.686 -700.353 -706.039
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -16.766 -498.350 -700.353 3.034.532 0 3.034.532
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-921.252 176.139
Dönem Karı (Zararı)
-700.353 -207.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.439 -92.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 47.247 12.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 56.288 -5.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -57.018 -107.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -12.078 7.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-319.048 509.465
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4-20 0 -576.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -21.927 1.723.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -83.859 -8.986
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -52.289 -27.763
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 3.408 -8.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.678 5.321
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 -35.258 -83.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-9-20 -133.801 -514.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-984.962 208.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3 0 -32.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 63.710 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.280 480.068
Ödenen Faiz
20 -3.749 0
Alınan Faiz
20 138.029 480.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-786.972 656.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-786.972 656.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.288.838 1.811.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.501.866 2.467.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.501.866 2.288.838
Finansal Yatırımlar
4 1.308.298 1.251.760
Ticari Alacaklar
111.877 89.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 44.772 27.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 67.105 62.650
Diğer Alacaklar
88.492 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 88.492 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 62.870 10.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 20.782 84.492
ARA TOPLAM
3.094.185 3.725.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.094.185 3.725.620
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11.343 15.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.343 15.976
Maddi Duran Varlıklar
11 8.278 17.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 22.929 57.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 47.731 51.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 15.105 1.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.386 143.767
TOPLAM VARLIKLAR
3.199.571 3.869.387
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 38.780 48.963
Ticari Borçlar
9.268 5.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.025 5.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.243 675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 22.287 17.609
Diğer Borçlar
18.809 32.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 18.809 32.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.939 3.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 45.939 3.852
ARA TOPLAM
135.083 108.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.083 108.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 11.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.956 8.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 29.956 8.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.956 20.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.039 128.817
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.034.532 3.740.570
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.765 -11.080
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-16.765 -11.080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-498.350 -136.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-700.353 -362.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.034.532 3.740.570
TOPLAM KAYNAKLAR
3.199.571 3.869.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 527.155 147.763 276.601 80.807
Satışların Maliyeti
17 0 0 -25.110 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
527.155 147.763 251.491 80.807
BRÜT KAR (ZARAR)
527.155 147.763 251.491 80.807
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.412.825 -554.029 -1.016.448 -358.713
Pazarlama Giderleri
17 -3.026 -635 -5.046 -950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 741 0 38.100 28.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.296 -4.025 -54.790 -19.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-903.251 -410.926 -786.693 -269.157
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-903.251 -410.926 -786.693 -269.157
Finansman Gelirleri
20 194.567 53.737 586.690 166.259
Finansman Giderleri
20 -3.748 -933 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-712.432 -358.122 -200.003 -102.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.078 -1.934 -7.894 -11.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 12.078 -1.934 -7.894 -11.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.354 -360.056 -207.897 -114.789
DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.354 -360.056 -207.897 -114.789
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-700.354 -360.056 -207.897 -114.789
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.685 3.128 -18.972 -19.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.423 -781 -23.715 -23.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 -7.108 3.909 4.743 4.760
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.685 3.128 -18.972 -19.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-706.039 -356.928 -226.869 -133.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-706.039 -356.928 -226.869 -133.827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884040
BIST