***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.03.2021 16:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289 0 4.120.289
Transferler
14 1.321.739 -1.321.739 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -17.387 -362.334 -379.721 0 -379.721
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -11.082 -136.016 -362.334 3.740.568 0 3.740.568
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.082 -136.016 -362.334 3.740.568 0 3.740.568
Transferler
14 -362.334 362.334 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.332 -702.103 -705.435 0 -705.435
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 0 3.035.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.129.844 13.110
Dönem Karı (Zararı)
-702.103 -362.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.066 -91.553
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 62.996 51.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 63.140 -4.483
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -74.742 -145.635
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -13.328 7.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-442.414 547.071
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4-20 0 -576.607
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -211.021 1.721.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.633 -4.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -9.860 -120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -67 -13.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.843 4.627
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 -46.612 -28.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-9-20 -183.330 -555.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.106.451 93.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3 0 -32.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -23.393 -47.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -91.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 0 -91.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.921 556.400
Ödenen Faiz
20 -4.352 -5.647
Alınan Faiz
20 188.273 562.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-945.923 477.792
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-945.923 477.792
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.288.839 1.811.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.342.916 2.288.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.342.916 2.288.838
Finansal Yatırımlar
4 1.325.912 1.251.760
Ticari Alacaklar
300.971 89.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 60.852 27.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 240.119 62.650
Diğer Alacaklar
84.486 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 84.486 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.260 10.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 23.393 84.492
ARA TOPLAM
3.095.938 3.725.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.095.938 3.725.619
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11.343 15.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.343 15.976
Maddi Duran Varlıklar
11 5.174 17.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 11.464 57.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 46.551 51.271
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.181 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 15.768 1.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.481 143.767
TOPLAM VARLIKLAR
3.188.419 3.869.386
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 13.885 48.963
Ticari Borçlar
5.793 5.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.258 5.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.535 675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 21.452 17.609
Diğer Borçlar
32.350 32.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.350 32.315
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.768 3.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 46.768 3.852
ARA TOPLAM
120.248 108.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.248 108.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 11.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.038 8.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 33.038 8.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.038 20.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.286 128.818
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.035.133 3.740.568
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.414 -11.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.414 -11.082
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.414 -11.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-498.350 -136.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-702.103 -362.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.035.133 3.740.568
TOPLAM KAYNAKLAR
3.188.419 3.869.386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 895.639 362.400
Satışların Maliyeti
16 0 -25.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
895.639 337.289
BRÜT KAR (ZARAR)
895.639 337.289
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.801.230 -1.365.587
Pazarlama Giderleri
17 -3.659 -6.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 741 38.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -64.995 -59.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-973.504 -1.055.933
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-973.504 -1.055.933
Finansman Gelirleri
20 262.425 706.279
Finansman Giderleri
20 -4.353 -5.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-715.432 -355.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.329 -7.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.329 -7.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-702.103 -362.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
-702.103 -362.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-702.103 -362.334
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -3.332 -17.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.165 -21.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
833 4.345
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
833 4.345
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.332 -17.387
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-705.435 -379.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-705.435 -379.721
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915436
BIST