***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289 0 4.120.289Transferler14 1.321.739 -1.321.739 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -17.387 -362.334 -379.721 0 -379.721Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -11.082 -136.016 -362.334 3.740.568 0 3.740.568Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -11.082 -136.016 -362.334 3.740.568 0 3.740.568Transferler14 -362.334 362.334 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -3.332 -702.103 -705.435 0 -705.435Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 0 3.035.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.129.844 13.110Dönem Karı (Zararı)-702.103 -362.334Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.066 -91.553Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 62.996 51.533Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-15 63.140 -4.483Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3-20 -74.742 -145.635Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -13.328 7.032İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-442.414 547.071Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4-20 0 -576.607Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -211.021 1.721.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.633 -4.946Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -9.860 -120Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -67 -13.138Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.843 4.627Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-13 -46.612 -28.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-9-20 -183.330 -555.698Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.106.451 93.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3 0 -32.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -23.393 -47.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -91.718Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 0 -91.718FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.921 556.400Ödenen Faiz20 -4.352 -5.647Alınan Faiz20 188.273 562.047YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-945.923 477.792NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-945.923 477.792DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.288.839 1.811.047DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.342.916 2.288.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.342.916 2.288.838Finansal Yatırımlar4 1.325.912 1.251.760Ticari Alacaklar300.971 89.948İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 60.852 27.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 240.119 62.650Diğer Alacaklar84.486 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 84.486 0Peşin Ödenmiş Giderler8 18.260 10.581Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9-15 23.393 84.492ARA TOPLAM3.095.938 3.725.619TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.095.938 3.725.619DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.343 15.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.343 15.976Maddi Duran Varlıklar11 5.174 17.591Kullanım Hakkı Varlıkları11 11.464 57.323Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 46.551 51.271Peşin Ödenmiş Giderler8 2.181 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 15.768 1.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.481 143.767TOPLAM VARLIKLAR3.188.419 3.869.386KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 13.885 48.963Ticari Borçlar5.793 5.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.258 5.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.535 675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 21.452 17.609Diğer Borçlar32.350 32.315İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 32.350 32.315Kısa Vadeli Karşılıklar46.768 3.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 46.768 3.852ARA TOPLAM120.248 108.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.248 108.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 11.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 11.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 0 11.569Uzun Vadeli Karşılıklar33.038 8.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 33.038 8.650TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.038 20.219TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.286 128.818ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.035.133 3.740.568Ödenmiş Sermaye14 4.250.000 4.250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.414 -11.082Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.414 -11.082Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.414 -11.082Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-498.350 -136.016Net Dönem Karı veya Zararı-702.103 -362.334TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.035.133 3.740.568TOPLAM KAYNAKLAR3.188.419 3.869.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 895.639 362.400Satışların Maliyeti16 0 -25.111TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)895.639 337.289BRÜT KAR (ZARAR)895.639 337.289Genel Yönetim Giderleri17 -1.801.230 -1.365.587Pazarlama Giderleri17 -3.659 -6.323Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 741 38.663Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -64.995 -59.975ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-973.504 -1.055.933FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-973.504 -1.055.933Finansman Gelirleri20 262.425 706.279Finansman Giderleri20 -4.353 -5.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-715.432 -355.302Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.329 -7.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.329 -7.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-702.103 -362.334DÖNEM KARI (ZARARI)-702.103 -362.334Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-702.103 -362.334Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 -3.332 -17.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.165 -21.732Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler833 4.345Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi833 4.345Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.332 -17.387TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-705.435 -379.721Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-705.435 -379.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915436BIST