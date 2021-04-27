***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570 0 3.740.570Transferler14 -362.334 362.334 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -37.559 -203.992 -241.551 0 -241.551Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -48.639 -498.350 -203.992 3.499.019 0 3.499.019Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 0 3.035.133Transferler14 -702.103 702.103 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -5.471 -221.705 -227.176 -227.176Sermaye Arttırımı1.500.000 0 1.500.000Sermaye Avansı14 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler14 5.750.000 -19.885 -1.200.453 -221.705 4.307.957 0 4.307.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-252.152 -415.709Dönem Karı (Zararı)-221.705 -203.992Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.617 -27.270Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 15.796 15.749Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-15 5.972 -9.858Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3-20 -30.875 -26.490Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 490 -6.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.423 -184.447Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4-20 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 175.028 -10.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 55.532 -1.455Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -128.576 -111.147Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -1.553 -575Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.557 19.877Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-13 -29.565 -24.476İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-9-20 -83.846 -55.987Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-239.745 -415.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3 -5.734 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -6.673 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -5.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.584.442 56.541Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 1.500.000Ödenen Faiz20 -268 -1.563Alınan Faiz20 84.710 58.104YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.326.531 -359.168Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.326.531 -359.168DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.342.916 2.288.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.669.447 1.929.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.669.447 1.342.916Finansal Yatırımlar4 1.356.191 1.325.912Ticari Alacaklar125.943 300.971İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 53.582 60.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 72.361 240.119Diğer Alacaklar28.953 84.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 28.953 84.486Peşin Ödenmiş Giderler8 146.480 18.260Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9-15 30.072 23.393ARA TOPLAM4.357.086 3.095.938TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.357.086 3.095.938DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.343 11.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.343 11.343Maddi Duran Varlıklar11 7.780 5.174Kullanım Hakkı Varlıkları11 0 11.464Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 45.371 46.551Peşin Ödenmiş Giderler8 2.537 2.181Ertelenmiş Vergi Varlığı15 16.647 15.768TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.678 92.481TOPLAM VARLIKLAR4.440.764 3.188.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 1.404 13.885Ticari Borçlar4.239 5.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 4.239 3.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 0 2.535Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 25.010 21.452Diğer Borçlar15.267 32.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 15.267 32.350Kısa Vadeli Karşılıklar46.517 46.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 46.517 46.768ARA TOPLAM92.437 120.248TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.437 120.248UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar40.370 33.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 40.370 33.038TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.370 33.038TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER132.807 153.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.307.957 3.035.133Ödenmiş Sermaye14 4.250.000 4.250.000Sermaye Avansı1.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.885 -14.414Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 -19.885 -14.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.200.453 -498.350Net Dönem Karı veya Zararı-221.705 -702.103TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.307.957 3.035.133TOPLAM KAYNAKLAR4.440.764 3.188.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 151.490 90.730Satışların Maliyeti16 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.490 90.730BRÜT KAR (ZARAR)151.490 90.730Genel Yönetim Giderleri17 -479.874 -368.824Pazarlama Giderleri17 -3.400 -1.748Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 0 741Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.152 -5.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-335.936 -284.386FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-335.936 -284.386Finansman Gelirleri20 114.989 84.040Finansman Giderleri20 -268 -1.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-221.215 -201.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-490 -2.083Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-490 -2.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-221.705 -203.992DÖNEM KARI (ZARARI)-221.705 -203.992Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-221.705 -203.992Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.471 -37.559Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -6.839 9.390Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 1.368 -46.949Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.471 -37.559TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-227.176 -241.551Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-227.176 -241.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931301BIST