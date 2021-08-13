***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570 3.740.570Transferler-362.334 362.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.814 -340.298 349.112 349.112Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -19.894 -498.350 -340.298 3.391.458 3.391.458Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 3.035.133Transferler-702.103 702.103 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.813 0 -401.324 -407.137 -407.137Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler5.750.000 -20.227 -1.200.453 -401.324 4.127.996 4.127.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-243.549 -653.137Dönem Karı (Zararı)-401.324 -340.298Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.216 40.448Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 37.293 31.498Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.15 26.177 64.224Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3 -74.721 -41.262Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -6.965 ği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 343.858 192.368 379.392 288.662TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)343.858 192.368 379.392 288.662BRÜT KAR (ZARAR)343.858 192.368 379.392 288.662Genel Yönetim Giderleri18 -1.009.542 -529.668 -858.796 -489.972Pazarlama Giderleri18 -5.696 -2.296 -2.391 -642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 30 30 741 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -14.014 -9.862 -11.271 -5.986ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-685.364 -349.428 -492.325 -207.938FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-685.364 -349.428 -492.325 -207.938Finansman Gelirleri21 286.773 171.784 140.830 56.790Finansman Giderleri21 -9.698 -9.430 -2.815 -1.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-408.289 -187.074 -354.310 -152.401Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.965 7.455 14.012 16.095Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.965 7.455 14.012 16.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-401.324 -179.619 -340.298 -136.306DÖNEM KARI (ZARARI)-401.324 -179.619 -340.298 -136.306Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-401.324 -179.619 -340.298 -136.306Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.813 -342 -8.814 28.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -7.266 -427 2.203 -7.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 1.453 85 -11.017 35.932Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.813 -342 -8.814 28.746TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-407.137 -179.961 -349.112 -107.560Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-407.137 -179.961 -349.112 -107.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958009BIST