***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 17:38
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570 3.740.570
Transferler
-362.334 362.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.814 -340.298 349.112 349.112
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -19.894 -498.350 -340.298 3.391.458 3.391.458
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 3.035.133
Transferler
-702.103 702.103 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.813 0 -401.324 -407.137 -407.137
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.750.000 -20.227 -1.200.453 -401.324 4.127.996 4.127.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.549 -653.137
Dönem Karı (Zararı)
-401.324 -340.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.216 40.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 37.293 31.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.15 26.177 64.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3 -74.721 -41.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.965 ği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 343.858 192.368 379.392 288.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
343.858 192.368 379.392 288.662
BRÜT KAR (ZARAR)
343.858 192.368 379.392 288.662
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.009.542 -529.668 -858.796 -489.972
Pazarlama Giderleri
18 -5.696 -2.296 -2.391 -642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 30 30 741 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -14.014 -9.862 -11.271 -5.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-685.364 -349.428 -492.325 -207.938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-685.364 -349.428 -492.325 -207.938
Finansman Gelirleri
21 286.773 171.784 140.830 56.790
Finansman Giderleri
21 -9.698 -9.430 -2.815 -1.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-408.289 -187.074 -354.310 -152.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.965 7.455 14.012 16.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.965 7.455 14.012 16.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.324 -179.619 -340.298 -136.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.324 -179.619 -340.298 -136.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-401.324 -179.619 -340.298 -136.306
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.813 -342 -8.814 28.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.266 -427 2.203 -7.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 1.453 85 -11.017 35.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.813 -342 -8.814 28.746
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-407.137 -179.961 -349.112 -107.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-407.137 -179.961 -349.112 -107.560
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958009
BIST