***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
20.10.2021 13:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570 3.740.570
Transferler
-362.334 362.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.686 -700.353 -706.039 -706.039
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -16.766 -498.350 -700.353 3.034.531 3.034.531
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -14.412 -498.350 -702.102 3.035.133 3.035.133
Transferler
-702.102 702.102 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.456 -627.313 -632.769 -632.769
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.750.000 -19.868 -1.200.452 -627.313 3.902.366 3.902.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-580.060 -921.253
Dönem Karı (Zararı)
-627.313 -700.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.654 34.439
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 65.771 47.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 53.725 56.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -122.582 -57.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -14.568 -12.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
68.543 -319.048
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 144.712 -21.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 84.486 -83.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -57.865 -52.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 1.126 3.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.613 4.678
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 203.701 -35.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-9-20 -311.230 -133.801
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-576.424 -984.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3 -6.239 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 2.603 63.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-270.396 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -270.396 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.812.425 134.281
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 1.500.000 0
Ödenen Faiz
20 -22.782 -3.748
Alınan Faiz
20 335.207 138.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
961.969 -786.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 961.969 -786.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.342.921 2.288.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.304.890 1.501.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.304.890 1.342.916
Finansal Yatırımlar
4 1.447.299 1.325.912
Ticari Alacaklar
156.258 300.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 77.044 60.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
79.214 240.119
Diğer Alacaklar
0 84.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 84.486
Peşin Ödenmiş Giderler
8 77.671 18.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 20.790 23.393
ARA TOPLAM
4.006.908 3.095.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.006.908 3.095.938
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11.343 11.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.343 11.343
Maddi Duran Varlıklar
11 5.423 5.174
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 219.380 11.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 43.011 46.551
Peşin Ödenmiş Giderler
8 634 2.181
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 31.701 15.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
311.492 92.481
TOPLAM VARLIKLAR
4.318.400 3.188.419
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 110.385 13.885
Ticari Borçlar
6.918 5.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.918 3.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 2.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 25.065 21.452
Diğer Borçlar
24.084 32.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 24.084 32.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
77.139 46.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 77.139 46.768
ARA TOPLAM
243.591 120.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.591 120.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.469 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.469 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 115.469 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.974 33.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
56.974 33.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.443 33.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
416.034 153.286
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.902.366 3.035.133
Ödenmiş Sermaye
14 5.750.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.869 -14.414
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-19.869 -14.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.200.452 -498.350
Net Dönem Karı veya Zararı
-627.313 -702.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.902.366 3.035.133
TOPLAM KAYNAKLAR
4.318.400 3.188.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 535.949 192.091 527.155 147.763
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
535.949 192.091 527.155 147.763
BRÜT KAR (ZARAR)
535.949 192.091 527.155 147.763
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.584.414 -574.083 -1.412.825 -554.029
Pazarlama Giderleri
17 -6.326 -630 -3.026 -635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 30 0 741 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -20.932 -6.918 -15.296 -4.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.075.693 -389.540 -903.251 -410.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.075.693 -389.540 -903.251 -410.926
Finansman Gelirleri
20 456.594 169.820 194.567 53.737
Finansman Giderleri
20 -22.782 -13.083 -3.747 -933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-641.881 -232.803 -712.431 -358.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.568 7.831 12.078 -1.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 14.568 7.831 12.078 -1.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-627.313 -224.972 -700.353 -360.056
DÖNEM KARI (ZARARI)
-627.313 -224.972 -700.353 -360.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-627.313 -224.972 -700.353 -360.056
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.456 357 -5.686 3.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.820 446 -7.108 3.909
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 1.364 -89 1.422 -781
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.456 357 -5.686 3.128
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-632.769 -224.615 -706.039 -356.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-632.769 -224.615 -706.039 -356.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971545
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