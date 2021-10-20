***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570 3.740.570Transferler-362.334 362.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.686 -700.353 -706.039 -706.039Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -16.766 -498.350 -700.353 3.034.531 3.034.531Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 -14.412 -498.350 -702.102 3.035.133 3.035.133Transferler-702.102 702.102 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.456 -627.313 -632.769 -632.769Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler14 5.750.000 -19.868 -1.200.452 -627.313 3.902.366 3.902.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-580.060 -921.253Dönem Karı (Zararı)-627.313 -700.354Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-17.654 34.439Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 65.771 47.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-15 53.725 56.288Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3-20 -122.582 -57.018Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -14.568 -12.078İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler68.543 -319.048Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 144.712 -21.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 84.486 -83.859Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -57.865 -52.289Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 1.126 3.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.613 4.678Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-13 203.701 -35.258İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-9-20 -311.230 -133.801Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-576.424 -984.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3 -6.239 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 2.603 63.710YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-270.396 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -270.396 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.812.425 134.281Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 1.500.000 0Ödenen Faiz20 -22.782 -3.748Alınan Faiz20 335.207 138.029YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)961.969 -786.972NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 961.969 -786.972DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.342.921 2.288.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.304.890 1.501.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.304.890 1.342.916Finansal Yatırımlar4 1.447.299 1.325.912Ticari Alacaklar156.258 300.971İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 77.044 60.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar79.214 240.119Diğer Alacaklar0 84.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 84.486Peşin Ödenmiş Giderler8 77.671 18.260Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9-15 20.790 23.393ARA TOPLAM4.006.908 3.095.938TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.006.908 3.095.938DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.343 11.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.343 11.343Maddi Duran Varlıklar11 5.423 5.174Kullanım Hakkı Varlıkları11 219.380 11.464Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 43.011 46.551Peşin Ödenmiş Giderler8 634 2.181Ertelenmiş Vergi Varlığı15 31.701 15.768TOPLAM DURAN VARLIKLAR311.492 92.481TOPLAM VARLIKLAR4.318.400 3.188.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 110.385 13.885Ticari Borçlar6.918 5.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 6.918 3.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 0 2.535Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 25.065 21.452Diğer Borçlar24.084 32.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 24.084 32.350Kısa Vadeli Karşılıklar77.139 46.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 77.139 46.768ARA TOPLAM243.591 120.248TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER243.591 120.248UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar115.469 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar115.469 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 115.469 0Uzun Vadeli Karşılıklar56.974 33.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar56.974 33.038TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.443 33.038TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER416.034 153.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.902.366 3.035.133Ödenmiş Sermaye14 5.750.000 4.250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.869 -14.414Diğer Kazançlar (Kayıplar)-19.869 -14.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.200.452 -498.350Net Dönem Karı veya Zararı-627.313 -702.103TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.902.366 3.035.133TOPLAM KAYNAKLAR4.318.400 3.188.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 535.949 192.091 527.155 147.763TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)535.949 192.091 527.155 147.763BRÜT KAR (ZARAR)535.949 192.091 527.155 147.763Genel Yönetim Giderleri17 -1.584.414 -574.083 -1.412.825 -554.029Pazarlama Giderleri17 -6.326 -630 -3.026 -635Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 30 0 741 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -20.932 -6.918 -15.296 -4.025ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.075.693 -389.540 -903.251 -410.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.075.693 -389.540 -903.251 -410.926Finansman Gelirleri20 456.594 169.820 194.567 53.737Finansman Giderleri20 -22.782 -13.083 -3.747 -933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-641.881 -232.803 -712.431 -358.122Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.568 7.831 12.078 -1.934Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 14.568 7.831 12.078 -1.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-627.313 -224.972 -700.353 -360.056DÖNEM KARI (ZARARI)-627.313 -224.972 -700.353 -360.056Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-627.313 -224.972 -700.353 -360.056Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.456 357 -5.686 3.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -6.820 446 -7.108 3.909Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları15 1.364 -89 1.422 -781Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.456 357 -5.686 3.128TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-632.769 -224.615 -706.039 -356.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-632.769 -224.615 -706.039 -356.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971545BIST