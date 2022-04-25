***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 0 3.035.133Transferler-702.103 702.103 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -5.471 -221.705 -227.176 -227.176Sermaye Avansı1.500.000 1.500.000 1.500.000Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.750.000 -17.278 -1.200.453 3.434.007 10.966.276 10.966.276Transferler0 3.434.007 -3.434.007 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -16.462 274.264 257.802 257.802Dönem Sonu Bakiyeler8.750.000 -33.740 2.233.554 274.264 11.224.078 11.224.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.734.513 -252.152Dönem Karı (Zararı)274.264 -221.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.411 -8.617Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 28.479 15.796Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12-15 9.454 5.972Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3-20 -79.429 -30.875Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 97.907 490İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.242.498 -9.423Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 10.210.853 175.028Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -40.066 55.532Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -178.777 -128.576Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 1.511 -1.553Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -2.858.525 3.557Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.453.494 -29.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-20 -439.004 -83.846Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.573.173 -239.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -7.610 -5.734Vergi İadeleri (Ödemeleri)-831.050 -6.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -5.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -5.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI443.289 1.584.442Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 1.500.000Ödenen Faiz20 -10.578 -268Alınan Faiz20 453.867 84.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.177.802 1.326.531NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 4.177.802 1.326.531DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.449.543 1.342.916DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.627.345 2.669.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.627.345 5.449.543Finansal Yatırımlar4 1.584.432 1.509.282Ticari Alacaklar409.952 10.620.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 409.952 324.375İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 10.296.430Diğer Alacaklar10.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.000 0Peşin Ödenmiş Giderler8 199.962 21.792ARA TOPLAM11.831.691 17.601.422TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.831.691 17.601.422DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar41.403 11.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 41.403 11.343Maddi Duran Varlıklar10-11 170.206 197.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 40.651 41.831Peşin Ödenmiş Giderler8 607 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 54.171 44.101TOPLAM DURAN VARLIKLAR307.038 294.780TOPLAM VARLIKLAR12.138.729 17.896.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 115.267 106.538Ticari Borçlar30.510 29.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 17.464 9.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 13.046 19.153Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 265.871 3.124.396Diğer Borçlar155.105 2.584.078İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 155.105 2.584.078Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü78.422 808.422Kısa Vadeli Karşılıklar111.628 116.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 111.628 116.356ARA TOPLAM756.803 6.768.790TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER756.803 6.768.790UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar62.829 96.080İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar62.829 96.080Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 62.829 96.080Uzun Vadeli Karşılıklar95.019 65.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 95.019 65.056TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.848 161.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER914.651 6.929.926ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.224.078 10.966.276Ödenmiş Sermaye14 8.750.000 8.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-33.740 -17.278Diğer Kazançlar (Kayıplar)-33.740 -17.278Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.233.554 -1.200.453Net Dönem Karı veya Zararı274.264 3.434.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.224.078 10.966.276TOPLAM KAYNAKLAR12.138.729 17.896.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.432.073 151.490TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.432.073 151.490BRÜT KAR (ZARAR)1.43 -3.400Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -17.464 -4.152ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-146.268 -335.936FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-146.268 -335.936Finansman Gelirleri21 529.017 114.989Finansman Giderleri21 -10.578 -268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)372.171 -221.215Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-97.907 -490Dönem Vergi (Gideri) Geliri-101.050 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.143 -490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)274.264 -221.705DÖNEM KARI (ZARARI)274.264 -221.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları274.264 -221.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.462 -5.471Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -23.389 -6.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.927 1.368Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi15 6.927 1.368Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.462 -5.471TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)257.802 -227.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları257.802 -227.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023446BIST