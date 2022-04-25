***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 13:33
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 0 3.035.133
Transferler
-702.103 702.103 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -5.471 -221.705 -227.176 -227.176
Sermaye Avansı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.750.000 -17.278 -1.200.453 3.434.007 10.966.276 10.966.276
Transferler
0 3.434.007 -3.434.007 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -16.462 274.264 257.802 257.802
Dönem Sonu Bakiyeler
8.750.000 -33.740 2.233.554 274.264 11.224.078 11.224.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.734.513 -252.152
Dönem Karı (Zararı)
274.264 -221.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.411 -8.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 28.479 15.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-15 9.454 5.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -79.429 -30.875
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 97.907 490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.242.498 -9.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 10.210.853 175.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -40.066 55.532
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -178.777 -128.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 1.511 -1.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -2.858.525 3.557
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.453.494 -29.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-20 -439.004 -83.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.573.173 -239.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -7.610 -5.734
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-831.050 -6.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
443.289 1.584.442
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.500.000
Ödenen Faiz
20 -10.578 -268
Alınan Faiz
20 453.867 84.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.177.802 1.326.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 4.177.802 1.326.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.449.543 1.342.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.627.345 2.669.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.627.345 5.449.543
Finansal Yatırımlar
4 1.584.432 1.509.282
Ticari Alacaklar
409.952 10.620.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 409.952 324.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 10.296.430
Diğer Alacaklar
10.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 199.962 21.792
ARA TOPLAM
11.831.691 17.601.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.831.691 17.601.422
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
41.403 11.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 41.403 11.343
Maddi Duran Varlıklar
10-11 170.206 197.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 40.651 41.831
Peşin Ödenmiş Giderler
8 607 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 54.171 44.101
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
307.038 294.780
TOPLAM VARLIKLAR
12.138.729 17.896.202
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 115.267 106.538
Ticari Borçlar
30.510 29.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 17.464 9.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.046 19.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 265.871 3.124.396
Diğer Borçlar
155.105 2.584.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 155.105 2.584.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
78.422 808.422
Kısa Vadeli Karşılıklar
111.628 116.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 111.628 116.356
ARA TOPLAM
756.803 6.768.790
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
756.803 6.768.790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.829 96.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.829 96.080
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 62.829 96.080
Uzun Vadeli Karşılıklar
95.019 65.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 95.019 65.056
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.848 161.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
914.651 6.929.926
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.224.078 10.966.276
Ödenmiş Sermaye
14 8.750.000 8.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.740 -17.278
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-33.740 -17.278
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.233.554 -1.200.453
Net Dönem Karı veya Zararı
274.264 3.434.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.224.078 10.966.276
TOPLAM KAYNAKLAR
12.138.729 17.896.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.432.073 151.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.432.073 151.490
BRÜT KAR (ZARAR)
1.43 -3.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -17.464 -4.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-146.268 -335.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-146.268 -335.936
Finansman Gelirleri
21 529.017 114.989
Finansman Giderleri
21 -10.578 -268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
372.171 -221.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.907 -490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-101.050 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.143 -490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
274.264 -221.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
274.264 -221.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
274.264 -221.705
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.462 -5.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -23.389 -6.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.927 1.368
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
15 6.927 1.368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.462 -5.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.802 -227.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
257.802 -227.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023446
BIST