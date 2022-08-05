***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 3.035.133Transferler-702.103 702.103 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.813 -401.324 407.137 407.137Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler13 5.750.000 -20.227 -1.200.453 -401.324 4.127.996 4.127.996Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 8.750.000 -17.278 -1.200.453 3.434.007 10.966.276 10.966.276Transferler113.237 3.320.770 -3.434.007 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.038 9.347.515 9.332.477 9.332.477Kar Payları-107.575 -107.575 -107.575Dönem Sonu Bakiyeler13 8.750.000 -32.316 113.237 2.012.742 9.347.515 20.191.178 20.191.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.171.822 -243.548Dönem Karı (Zararı)9.347.515 -401.324Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.043.507 -18.216Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 56.956 37.293Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler84.142 26.177Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 15 84.142 26.177Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-262.763 -74.721Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler3 -262.763 -74.721Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.165.172 -6.965İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.280.036 173.013Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.113.001 140.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 6 -361.871 10.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 6 -11.751.130 130.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.066 76.566İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -30.066 76.566Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-106.821 -74.798Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.068 1.417İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 6 2.173 3.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 6 22.895 -2.535Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.394.754 5.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.421.473 226.056İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 13 3.421.473 226.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-871.443 -202.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-871.443 -202.355Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.110.986 -246.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -7.609 -5.734Vergi İadeleri (Ödemeleri)-931.555 8.713YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -270.396Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -270.396Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 0 -270.396FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI769.952 1.703.655Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.500.000Ödenen Temettüler-107.575 0Ödenen Faiz21 -19.799 -9.698Alınan Faiz21 897.326 213.353YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14 5.941.774 1.189.711NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 5.941.774 1.189.711DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.449.543 1.342.922DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.391.317 2.532.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.391.317 5.449.543Finansal Yatırımlar4 1.765.966 1.509.282Ticari Alacaklar22.733.806 10.620.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 686.246 324.375İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 22.047.560 10.296.430Peşin Ödenmiş Giderler8 127.400 21.792ARA TOPLAM36.018.489 17.601.422TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.018.489 17.601.422DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar41.403 11.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 41.403 11.343Maddi Duran Varlıklar10 4.991 5.279Tesis, Makine ve Cihazlar4.991 5.279Mobilya ve DemirbaşlarKullanım Hakkı Varlıkları10 137.918 192.226Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 39.471 41.831İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar39.471 41.831Peşin Ödenmiş Giderler8 1.213 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.213 0Ertelenmiş Vergi Varlığı14 72.687 44.101TOPLAM DURAN VARLIKLAR297.683 294.780TOPLAM VARLIKLAR36.316.172 17.896.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.696 106.538İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 106.696 106.538Ticari Borçlar54.067 29.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 12.019 9.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 42.048 19.153Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 6.519.150 3.124.396Diğer Borçlar6.055.952 2.584.078İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.055.952 2.584.078Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.064.172 808.422Kısa Vadeli Karşılıklar200.711 116.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 200.711 116.356ARA TOPLAM16.000.748 6.768.790TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.000.748 6.768.790UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.521 96.080İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.521 96.080Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 45.521 96.080Uzun Vadeli Karşılıklar78.725 65.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 78.725 65.056TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.246 161.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.124.994 6.929.926ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.191.178 10.966.276Ödenmiş Sermaye13 8.750.000 8.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.316 -17.278Diğer Kazançlar (Kayıplar)-32.316 -17.278Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler113.237 0Yasal Yedekler113.237 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.012.742 -1.200.453Net Dönem Karı veya Zararı9.347.515 3.434.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.191.178 10.966.276TOPLAM KAYNAKLAR36.316.172 17.896.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 27.133.639 343.858 25.701.566 192.368TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 27.133.639 343.858 25.701.566 192.368BRÜT KAR (ZARAR)27.133.639 343.858 25.701.566 192.368Genel Yönetim Giderleri17 -15.724.277 -1.009.542 -14.164.084 -529.668Pazarlama Giderleri17 -1.404 -5.696 -719 -2.296Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 30 30Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -29.483 -14.014 -12.019 -9.862ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.378.475 -685.364 11.524.744 -349.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.378.475 -685.364 11.524.744 -349.428Finansman Gelirleri20 1.154.011 286.774 624.994 171.785Finansman Giderleri20 -19.799 -9.699 -9.221 -9.431SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.512.687 -408.289 12.140.517 -187.074Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.165.172 6.965 -3.067.265 7.455Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.187.305 0 -3.086.255 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.133 6.965 18.990 7.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.347.515 -401.324 9.073.252 -179.619DÖNEM KARI (ZARARI)9.347.515 -401.324 9.073.252 -179.619Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.347.515 -401.324 9.073.252 -179.619Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.038 -5.813 1.424 342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.491 -7.266 1.898 427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.453 1.453 -474 -85Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.453 1.453 -474 -85Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.038 -5.813 1.424 342TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.332.477 -407.137 9.074.676 -179.277Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları9.332.477 -407.137 9.074.676 -179.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052251BIST