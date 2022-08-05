***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 12:05
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 3.035.133
Transferler
-702.103 702.103 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.813 -401.324 407.137 407.137
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.750.000 -20.227 -1.200.453 -401.324 4.127.996 4.127.996
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 8.750.000 -17.278 -1.200.453 3.434.007 10.966.276 10.966.276
Transferler
113.237 3.320.770 -3.434.007 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.038 9.347.515 9.332.477 9.332.477
Kar Payları
-107.575 -107.575 -107.575
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.750.000 -32.316 113.237 2.012.742 9.347.515 20.191.178 20.191.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.171.822 -243.548
Dönem Karı (Zararı)
9.347.515 -401.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.043.507 -18.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 56.956 37.293
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.142 26.177
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15 84.142 26.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-262.763 -74.721
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3 -262.763 -74.721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.165.172 -6.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.280.036 173.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.113.001 140.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 6 -361.871 10.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 6 -11.751.130 130.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.066 76.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -30.066 76.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-106.821 -74.798
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.068 1.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6 2.173 3.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6 22.895 -2.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.394.754 5.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.421.473 226.056
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13 3.421.473 226.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-871.443 -202.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-871.443 -202.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.110.986 -246.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -7.609 -5.734
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-931.555 8.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -270.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -270.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 0 -270.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
769.952 1.703.655
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.500.000
Ödenen Temettüler
-107.575 0
Ödenen Faiz
21 -19.799 -9.698
Alınan Faiz
21 897.326 213.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 5.941.774 1.189.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 5.941.774 1.189.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.449.543 1.342.922
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.391.317 2.532.633
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.391.317 5.449.543
Finansal Yatırımlar
4 1.765.966 1.509.282
Ticari Alacaklar
22.733.806 10.620.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 686.246 324.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.047.560 10.296.430
Peşin Ödenmiş Giderler
8 127.400 21.792
ARA TOPLAM
36.018.489 17.601.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.018.489 17.601.422
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
41.403 11.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 41.403 11.343
Maddi Duran Varlıklar
10 4.991 5.279
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.991 5.279
Mobilya ve Demirbaşlar
0
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 137.918 192.226
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 39.471 41.831
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
39.471 41.831
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.213 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.213 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 72.687 44.101
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
297.683 294.780
TOPLAM VARLIKLAR
36.316.172 17.896.202
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.696 106.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 106.696 106.538
Ticari Borçlar
54.067 29.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 12.019 9.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 42.048 19.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 6.519.150 3.124.396
Diğer Borçlar
6.055.952 2.584.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.055.952 2.584.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.064.172 808.422
Kısa Vadeli Karşılıklar
200.711 116.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 200.711 116.356
ARA TOPLAM
16.000.748 6.768.790
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.000.748 6.768.790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.521 96.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.521 96.080
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 45.521 96.080
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.725 65.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 78.725 65.056
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.246 161.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.124.994 6.929.926
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.191.178 10.966.276
Ödenmiş Sermaye
13 8.750.000 8.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.316 -17.278
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-32.316 -17.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
113.237 0
Yasal Yedekler
113.237 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.012.742 -1.200.453
Net Dönem Karı veya Zararı
9.347.515 3.434.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.191.178 10.966.276
TOPLAM KAYNAKLAR
36.316.172 17.896.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 27.133.639 343.858 25.701.566 192.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 27.133.639 343.858 25.701.566 192.368
BRÜT KAR (ZARAR)
27.133.639 343.858 25.701.566 192.368
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.724.277 -1.009.542 -14.164.084 -529.668
Pazarlama Giderleri
17 -1.404 -5.696 -719 -2.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 30 30
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -29.483 -14.014 -12.019 -9.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.378.475 -685.364 11.524.744 -349.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.378.475 -685.364 11.524.744 -349.428
Finansman Gelirleri
20 1.154.011 286.774 624.994 171.785
Finansman Giderleri
20 -19.799 -9.699 -9.221 -9.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.512.687 -408.289 12.140.517 -187.074
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.165.172 6.965 -3.067.265 7.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.187.305 0 -3.086.255 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.133 6.965 18.990 7.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.347.515 -401.324 9.073.252 -179.619
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.347.515 -401.324 9.073.252 -179.619
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.347.515 -401.324 9.073.252 -179.619
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.038 -5.813 1.424 342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.491 -7.266 1.898 427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.453 1.453 -474 -85
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.453 1.453 -474 -85
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.038 -5.813 1.424 342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.332.477 -407.137 9.074.676 -179.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.332.477 -407.137 9.074.676 -179.277
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052251
BIST