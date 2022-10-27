***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.250.000 -14.412 -498.351 -702.102 3.035.135 0 3.035.135Transferler-702.102 702.102 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.456 -627.313 -632.769 0 -632.769Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 0 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler5.750.000 -19.868 -1.200.453 -627.313 3.902.366 0 3.902.366Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.750.000 -17.278 -1.200.453 3.434.007 10.966.276 0 10.966.276Transferler2.157.174 1.276.833 -3.434.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.068 10.929.556 10.881.488 0 10.881.488Kar Payları-107.575 -107.575 0 -107.575Dönem Sonu Bakiyeler8.750.000 -65.346 2.157.174 -31.195 10.929.556 21.740.189 0 21.740.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.551.023 -580.060Dönem Karı (Zararı)10.929.556 -627.313Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.929.556 -627.313Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.938.223 -17.654Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler85.433 65.771Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler114.615 53.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler114.615 53.725Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-982.239 -122.582Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-982.239 -122.582Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.720.414 -14.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.786.524 68.543Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.621.108 144.712İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.621.108 144.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.762 84.486İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.762 84.486Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-107.734 -57.865Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.222 1.126İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.222 1.126Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.569.031 3.613Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.182.698 203.701İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.182.698 203.701İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.930.137 -311.230Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.930.137 -311.230Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.654.303 -576.424Ödenen TemettülerÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-54.229 -6.239Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.049.051 2.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -270.396Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -270.396Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -270.396Alınan TemettülerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.833.157 1.812.425Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 1.500.000Ödenen Temettüler-107.575Ödenen Faiz-27.586 -22.782Alınan Faiz1.968.318 335.207YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.384.180 961.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.384.180 961.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.449.543 1.342.921DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.833.723 2.304.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19.833.722 5.449.543Finansal Yatırımlar2.480.933 1.509.282Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar2.480.933 1.509.282Ticari Alacaklar999.697 10.620.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar999.697 324.375İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 10.296.430Diğer Alacaklar696 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar696 0Peşin Ödenmiş Giderler115.776 21.792İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler115.776 21.792ARA TOPLAM23.430.824 17.601.422TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.430.824 17.601.422DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar41.403 11.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.403 11.343Maddi Duran Varlıklar4.847 5.279Tesis, Makine ve Cihazlar4.847 5.279Kullanım Hakkı Varlıkları110.764 192.226Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.291 41.831İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar38.291 41.831Peşin Ödenmiş Giderler13.750 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13.750 0Ertelenmiş Vergi Varlığı79.621 44.101TOPLAM DURAN VARLIKLAR288.676 294.780TOPLAM VARLIKLAR23.719.500 17.896.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.777 29.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.777 9.847İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 19.153Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19.153Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları93.236 106.538İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadel 6.768.790UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar31.669 96.080İlişki 96.080Uzun Vadeli Karşılıklar126.806 65.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar126.806 65.056TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER158.475 161.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.979.311 6.929.926ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.740.189 10.966.276Ödenmiş Sermaye8.750.000 8.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-65.346 -17.278Diğer Kazançlar (Kayıplar)-65.346 -17.278Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.157.174 0Yasal Yedekler2.157.174 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-31.195 -1.200.453Net Dönem Karı veya Zararı10.929.556 3.434.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.740.189 10.966.276TOPLAM KAYNAKLAR23.719.500 17.896.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30.618.919 535.949 3.485.280 192.091Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.618.919 535.949 3.485.280 192.091BRÜT KAR (ZARAR)30.618.919 535.949 3.485.280 192.091Genel Yönetim Giderleri-18.834.816 -1.584.414 -3.110.539 -574.083Pazarlama Giderleri-2.242 -6.326 -837 -630Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1 30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-44.275 -20.932 -14.792 -6.918ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.737.587 -1.075.693 359.112 -389.540FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.737.587 -1.075.693 359.112 -389.540Finansman Gelirleri2.939.968 456.594 1.785.958 169.820Finansman Giderleri-27.586 -22.782 -7.788 -13.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.649.969 -641.881 2.137.282 -232.803Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.720.413 14.568 -555.242 7.831Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.738.471 0 -551.166 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.058 14.568 -4.076 7.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.929.556 -627.313 1.582.040 -224.972DÖNEM KARI (ZARARI)10.929.556 -627.313 1.582.040 -224.972Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.929.556 -627.313 1.582.040 -224.972Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.881.488 -632.769 1.549.011 -224.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074686BIST