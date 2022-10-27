***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 17:09
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 -14.412 -498.351 -702.102 3.035.135 0 3.035.135
Transferler
-702.102 702.102 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.456 -627.313 -632.769 0 -632.769
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.750.000 -19.868 -1.200.453 -627.313 3.902.366 0 3.902.366
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.750.000 -17.278 -1.200.453 3.434.007 10.966.276 0 10.966.276
Transferler
2.157.174 1.276.833 -3.434.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.068 10.929.556 10.881.488 0 10.881.488
Kar Payları
-107.575 -107.575 0 -107.575
Dönem Sonu Bakiyeler
8.750.000 -65.346 2.157.174 -31.195 10.929.556 21.740.189 0 21.740.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.551.023 -580.060
Dönem Karı (Zararı)
10.929.556 -627.313
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.929.556 -627.313
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.938.223 -17.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.433 65.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.615 53.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
114.615 53.725
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-982.239 -122.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-982.239 -122.582
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.720.414 -14.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.786.524 68.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.621.108 144.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.621.108 144.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.762 84.486
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.762 84.486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-107.734 -57.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.222 1.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.222 1.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.569.031 3.613
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.182.698 203.701
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.182.698 203.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.930.137 -311.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.930.137 -311.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.654.303 -576.424
Ödenen Temettüler
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-54.229 -6.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.049.051 2.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -270.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -270.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -270.396
Alınan Temettüler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.833.157 1.812.425
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.500.000
Ödenen Temettüler
-107.575
Ödenen Faiz
-27.586 -22.782
Alınan Faiz
1.968.318 335.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.384.180 961.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.384.180 961.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.449.543 1.342.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.833.723 2.304.890
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.833.722 5.449.543
Finansal Yatırımlar
2.480.933 1.509.282
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.480.933 1.509.282
Ticari Alacaklar
999.697 10.620.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
999.697 324.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 10.296.430
Diğer Alacaklar
696 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
696 0
Peşin Ödenmiş Giderler
115.776 21.792
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
115.776 21.792
ARA TOPLAM
23.430.824 17.601.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.430.824 17.601.422
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
41.403 11.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.403 11.343
Maddi Duran Varlıklar
4.847 5.279
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.847 5.279
Kullanım Hakkı Varlıkları
110.764 192.226
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.291 41.831
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
38.291 41.831
Peşin Ödenmiş Giderler
13.750 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.750 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
79.621 44.101
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
288.676 294.780
TOPLAM VARLIKLAR
23.719.500 17.896.202
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.777 29.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.777 9.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 19.153
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.153
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
93.236 106.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadel 6.768.790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.669 96.080
İlişki 96.080
Uzun Vadeli Karşılıklar
126.806 65.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
126.806 65.056
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.475 161.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.979.311 6.929.926
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.740.189 10.966.276
Ödenmiş Sermaye
8.750.000 8.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-65.346 -17.278
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-65.346 -17.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.157.174 0
Yasal Yedekler
2.157.174 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.195 -1.200.453
Net Dönem Karı veya Zararı
10.929.556 3.434.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.740.189 10.966.276
TOPLAM KAYNAKLAR
23.719.500 17.896.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30.618.919 535.949 3.485.280 192.091
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.618.919 535.949 3.485.280 192.091
BRÜT KAR (ZARAR)
30.618.919 535.949 3.485.280 192.091
Genel Yönetim Giderleri
-18.834.816 -1.584.414 -3.110.539 -574.083
Pazarlama Giderleri
-2.242 -6.326 -837 -630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1 30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-44.275 -20.932 -14.792 -6.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.737.587 -1.075.693 359.112 -389.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.737.587 -1.075.693 359.112 -389.540
Finansman Gelirleri
2.939.968 456.594 1.785.958 169.820
Finansman Giderleri
-27.586 -22.782 -7.788 -13.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.649.969 -641.881 2.137.282 -232.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.720.413 14.568 -555.242 7.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.738.471 0 -551.166 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.058 14.568 -4.076 7.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.929.556 -627.313 1.582.040 -224.972
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.929.556 -627.313 1.582.040 -224.972
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.929.556 -627.313 1.582.040 -224.972
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.881.488 -632.769 1.549.011 -224.615
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074686
BIST